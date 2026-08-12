PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en août avec Kingdom Come Deliverance II, Hell is Us et d’autres

Les jeux du mois d’août sur le PlayStation Plus Extra/Premium

On vous l’a rapporté plutôt cet après-midi, Helldivers 2 a pris un peu d’avance sur le reste de la sélection en se rendant disponible dès aujourd’hui. Pour le reste, il y a du lourd entre Kingdom Come Deliverance II, un des meilleurs RPG de la décennie, le très bon FPS Metro Exodus, l’action-aventure et mésestimé Hell is Us, ou encore la frénésie addictive garantie par Vampire Survivors.

Quant à Dying Light 2, on peut s’étonner au premier abord de le voir ici alors qu’il est actuellement proposé sur le palier Essential dans sa Reloaded Edition, mais sa présence sur l’Extra/Premium garantit une disponibilité plus durable pour le palier supérieur, pour celles et ceux qui ne s’abonneraient qu’à partir de septembre. Enfin, grosse touche de nostalgie avec l’intégration du jeu PS1 Atlantide : L’Empire Perdu sur le Premium.

Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 18 août :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Onimusha: Dawn of Dreams| PS5, PS4

Disney’s Atlantis: The Lost Empire | PS5, PS4

On rappelle à nouveau la volonté pour PlayStation de rendre disponible petit à petit ses jeux, à la manière du Game Pass. Une pratique qui n’est pas encore en vigueur chez nous.