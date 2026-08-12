PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en août avec Kingdom Come Deliverance II, Hell is Us et d’autres
Sony essuie encore et toujours les plaintes du public attaché au format physique, le plus couramment sous ses posts sur les réseaux sociaux. Alors quand il est question de news concernant les services d’abonnement ou le dématérialisé, aucune raison que cela se calme particulièrement. Est-ce que le constructeur veut profiter de line-ups PlayStation Plus davantage alléchants pour tenter de mieux faire passer la pilule ? Qui sait, mais en tout cas celui de ce mois d’août est particulièrement costaud.
Les jeux du mois d’août sur le PlayStation Plus Extra/Premium
On vous l’a rapporté plutôt cet après-midi, Helldivers 2 a pris un peu d’avance sur le reste de la sélection en se rendant disponible dès aujourd’hui. Pour le reste, il y a du lourd entre Kingdom Come Deliverance II, un des meilleurs RPG de la décennie, le très bon FPS Metro Exodus, l’action-aventure et mésestimé Hell is Us, ou encore la frénésie addictive garantie par Vampire Survivors.
Quant à Dying Light 2, on peut s’étonner au premier abord de le voir ici alors qu’il est actuellement proposé sur le palier Essential dans sa Reloaded Edition, mais sa présence sur l’Extra/Premium garantit une disponibilité plus durable pour le palier supérieur, pour celles et ceux qui ne s’abonneraient qu’à partir de septembre. Enfin, grosse touche de nostalgie avec l’intégration du jeu PS1 Atlantide : L’Empire Perdu sur le Premium.
Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 18 août :
PlayStation Plus Extra
- Helldivers 2 | PS5 (déjà disponible)
- Kingdom Come Deliverance II | PS5
- Vampire Survivors| PS5, PS4
- Hell is Us | PS5
- Umamusume Pretty Derby – Party Dash | PS4
- Two Point Musem | PS5
- Metro Exodus | PS5, PS4
- Dying Light 2: Stay Human| PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Onimusha: Dawn of Dreams| PS5, PS4
- Disney’s Atlantis: The Lost Empire | PS5, PS4
On rappelle à nouveau la volonté pour PlayStation de rendre disponible petit à petit ses jeux, à la manière du Game Pass. Une pratique qui n’est pas encore en vigueur chez nous.