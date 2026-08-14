Magic Design Studio (Have a Nice Death) annonce Nautus, une aventure sous-marine jouable en coopération

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Le studio montpélliérain Magic Design Studios nous a déjà régalé d’un Unruly Heroes charmant mais aussi et surtout d’un Have a Nice Death à la recette roguelite plaisante au ton décalé. On apprend avec plaisir que l’aventure continue avec un troisième projet tout juste annoncé. Il s’agit de Nautus et celui-ci nous invite à explorer les fonds marins, seul ou à plusieurs.

Nautus // Source : Arc Games

Nau-Nau-Nautus

Après avoir exploré le jeu d’action et le roguelite à l’occasion de ses précédents titres, Magic Design Studio débarque en pleine mer pour planter le décor de Nautus. De l’exploration, de la coopération et de la gestion de base nous attendent notamment dans cette nouvelle production annoncée via un trailer.

Dans cette aventure colorée jouable en solo ou jusqu’à quatre en coopération, nous serons sur la piste de notre oncle Bernard Torpedo et l’équipe de recherche N.A.U.T.U.S., via un programme pas forcément de tout repos. Depuis un refuge tranquillement installé à la surface, il faudra plonger dans les profondeurs de l’océan avec notre petit sous-marin afin de récupérer des artefacts, des indices, des ressources et autres secrets pour à la fois s’approcher de la vérité, mais aussi développer sa base.

Car à mesure que l’on explore plus profondément, les dangers seront plus nombreux. Construire de l’équipement de meilleure qualité s’avérera nécessaire, et donc doter son refuge d’ateliers de fabrication et autres infrastructures utiles à la progression aussi.

Sur l’île, nous rencontrerons aussi des personnages hauts en couleur dont certains auront des requêtes à nous soumettre. Tous frappés d’amnésie, il faudra les aider à retrouver leur identité. Du côté de la narration, on ne s’inquiète pas de retrouver l’humour et une écriture dans la même veine qu’Have a Nice Death.

Enfin, notons la présence à la bande-son du talentueux Alexis Laugier, l’homme derrière la musique de Tinykin, une grande partie de celle de Have a Nice Death (tiens tiens) et quelques pistes sur Road 96 ou encore le récent Tides of Tomorrow. Sur une autre note, de l’IA générative a été utilisée pour fournir une aide durant le développement, mais on nous assure que « le contenu final du jeu reste entièrement créé, peaufiné et approuvé » par l’équipe de développement.

Nautus débarquera sur PC via Steam en early access pour 2027.

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