10 jeux indépendants annoncés lors de l’E3 2021 à suivre

On poursuit nos vidéos qui font office de bilan de l’E3 2021 avec cette fois-ci, un focus sur la scène indépendante. Le salon numérique a permis de découvrir pas mal de titres indépendants qui valent le détour et l’on vous propose une sélection de 10 jeux qui ont été dévoilés pendant l’E3, avec le prometteur Replaced, le poétique Planet of Lana en passant par le sympathique Lakeburg Legacies.

Retrouvez tous nos autres bilans et toute l’actualité de l’E3 2021 sur notre page dédiée.