Rocket League s’offre une nouvelle collaboration avec Fast & Furious

Toujours en train de tracer sa route, Rocket League est venu faire un arrêt au cours du Summer Game Fest 2021 afin de nous faire part d’un retour d’une licence ô combien populaire : Fast & Furious. Déjà à l’honneur via un pack de contenu proposé en 2017, la saga motorisée signe donc sa deuxième participation à l’intérieur du jeu footcar de Psyonix.

Un véhicule inédit rejoint le garage

Au menu, nous retrouvons trois voitures : la Nissan Skyline, la Dodge Charger – déjà proposées via le premier pack Fast & Furious – et la toute nouvelle Pontiac Fiero, accompagnées de 20 stickers, dont 3 intitulés Reel Life et tirés du film, pour customiser vos bolides.

Voici le détail des éléments disponibles à l’intérieur du pack vendu au prix de 2 400 crédits :

– PONTIAC FIERO

Roues Pontiac Fiero Fast & Furious

Roues Pontiac Fiero (noires) Fast & Furious

Sticker Flammes

Sticker Bandes

Sticker Pro du circuit

Sticker Ailes

Sticker Éclair

Sticker Reel Life

– DODGE CHARGER

Roues Dodge Charger Fast & Furious

Roues Dodge Charger (noires) Fast & Furious

Sticker Alameda

Sticker Flammes

Sticker Good Graces

Sticker Rallye

Sticker Sinclair

Sticker Braquage

Sticker Reel Life

– NISSAN SKYLINE

Roues Nissan Skyline Fast & Furious

Roues Nissan Skyline (noires) Fast & Furious

Sticker 2Bold

Sticker 2Cool

Sticker 2Tuff

Sticker Coupure nette

Sticker Dernière ligne droite

Sticker Joueur décisif

Sticker Reel Life

Notez que, comme d’habitude avec l’arrivée groupée de plusieurs véhicules, il est tout à fait possible d’acquérir les véhicules séparément ainsi que leurs éléments cosmétiques dédiés au tarif unitaire de 1 000 crédits.

Aussi, pour celles et ceux possédant déjà la Nissan Skyline et/ou la Dodge Charger et souhaitant récupérer les nouveaux stickers, ils pourront bénéficier d’un upgrade de pack au prix de 300 crédits chacun.

Enfin, d’autres petits éléments viennent s’ajouter à la personnalisation, comme le titre « Tuna, No Crust » récupérable gratuitement, ou encore l’hymne de joueur « Furiosa », la musique d’Anitta que l’on peut entendre au cours du trailer.

Ce second pack DLC Fast & Furious arrivera dans Rocket League le 17 juin sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.