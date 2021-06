7 jeux qui nous ont fait une bonne surprise lors de l’E3 2021 (Metal Slug, WarioWare…)

On poursuit notre bilan de l’E3 2021 en vidéos. Après vous avoir proposé une sélection de 10 jeux indépendants à surveiller ou encore les grands retours de cet E3, on s’attarde sur ces belles surprises qui ont potentiellement décoché des « oh c’est cool ça ! » pendant leur annonce. Le retour de WarioWare, une compilation Advance Wars et bien d’autres sont au programme.

