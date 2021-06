Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

On a encore du mal à croire. Deux ans après son annonce, Elden Ring est de nouveau là. Oui, vous ne rêvez pas, le Summer Game Fest s’est bien terminé sur un one more thing, et ce dernier n’était autre que le jeu tant attendu de From Software, Elden Ring. On vous laisse admirer le nouveau trailer disponible ci-dessous.

Il est là

Cette fois-ci, c’est bien un trailer de gameplay qui a été présenté, et qui nous laisse ainsi entrevoir le monde ouvert de ce nouveau jeu. On peut donc y voir que le cheval aura une grande importance, avec des déplacements spéciaux qui permettent de sauter par dessus une falaise en un instant. Le combat à cheval sera aussi de la partie, comme on pouvait le deviner. Ce trailer est bien dense et nous laisse entrevoir également les menaces que l’on va croiser dans ce nouvel univers.

Mais s’il faut retenir une chose avant tout, c’est que Elden Ring possède désormais une date de sortie. Elden Ring sera donc disponible dès le 22 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Du moins si tout se passe bien, car cette période est propice aux reports, et étant donné le passif du jeu, on se retiendra de trop s’enthousiasmer. Mais n’allons pas porter malheur non plus.

On attend désormais plus de détails sur le jeu, peut-être lors du showcase de Bandai Namco.