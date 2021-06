Koch Media dévoile son label d’édition Prime Matter avec une dizaine de jeux

On connait surtout Koch Media pour éditer certains titres de studios reconnus comme Volition ou 4A Games, voire certains jeux d’autres éditeurs sur certains territoires, mais l’éditeur compte désormais se diversifier, et cela passera par un nouvel label d’édition. Ce dernier sera nommé Prime Matter, et on peut découvrir les premiers jeux qui seront intégrés à cette nouvelle marque.

Un label déjà rempli de jeux

Le label Prime Matter veut ainsi regrouper plusieurs jeux variés, en mettant l’accent sur la créativité avant le reste. On y verra donc des projets de différentes tailles se côtoyer, avec des vétérans de l’industrie sur des jeux à gros budget, aux côtés de titres plus indépendant.

Parmi les jeux qui vont intégrer Prime Matter, on retrouve ainsi :

Payday 3

Crossfire: Legion : Un jeu de stratégie en temp réel de Blackbird Interactive

: Un jeu de stratégie en temp réel de Blackbird Interactive Painkiller : Un nouvel épisode pour la série

: Un nouvel épisode pour la série King’s Bounty 2

Scars Above : Une nouvelle licence action et d’aventure de Mad Head Games.

: Une nouvelle licence action et d’aventure de Mad Head Games. Codename Final Form : un FPS de Reikon Games dans un univers de science-fiction

: un FPS de Reikon Games dans un univers de science-fiction Gungrave G.O.R.E

Dolmen : Un jeu d’action dans un univers de science fiction développé par Massive Work Studio

: Un jeu d’action dans un univers de science fiction développé par Massive Work Studio The Last Oricru : Un jeu de rôle médiéval dévelopé par GoldKnights

: Un jeu de rôle médiéval dévelopé par GoldKnights Echoes of the End : Un jeu d’action et d’aventure solo dans un monde fantastique par Myrkur Games

: Un jeu d’action et d’aventure solo dans un monde fantastique par Myrkur Games The Chant : Un thriller psychologique à la troisième personne par Brass Token

: Un thriller psychologique à la troisième personne par Brass Token Encased : Un jeu de rôle de Dark Crystal Games

: Un jeu de rôle de Dark Crystal Games Kingdom Come Delivrance

La plupart de ces jeux seront présentés dès demain lors de la conférence Koch Media. Rendez-vous donc à 21h ce vendredi pour en savoir plus.