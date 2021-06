Endless Dungeon dévoile enfin du gameplay

A l’occasion du Summer Game Fest, Amplitude Studio a dévoilé du gameplay pour Endless Dungeon, son prochain titre dans l’univers Endless que les amateurs de 4X connaissent bien.

Amplitude joue la carte du roguelite

Alors que Humankind se lancera en août prochain, le studio français Amplitude délaisse un peu le 4X pour se consacrer à un tout autre genre avec Endless Dungeon. Bien qu’il garde un univers bien connu (et une base avec Dungeon of the Endless), le titre joue la carte du roguelite et du die-and-retry. Les joueurs se retrouveront naufragés sur une mystérieuse station spatiale. Avec votre équipe de héros, seul ou en coopération, il vous faudra défendre un cristal contre des vagues de monstres. En accord avec le genre, attendez-vous à mourrir un paquet de fois avant de sortir victorieux.

En définissant certaines règles, nous en savons un peu plus sur le gameplay dévoilé dans ce trailer :

On sait ainsi que certaines armes seront plus efficaces contre des types de monstres précis.

Le placement de tourelles sera une composante majeure du gameplay et notamment leurs positionnements.

Le travail d’équipe sera de mise avec une vidéo qui montre bien que tenir une ligne en solo équivaut à la mort assurée.

Amplitude nous a souvent habitué a des jeux de qualité et il faut avouer que ce titre s’annonce prometteur et assez coloré.

Endless Dungeon sortira sur PC et consoles en 2022.