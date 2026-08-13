Rebel Wolves vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur The Blood of Dawnwalker en une seule vidéo

Le b.a-ba du jeu

Voici un petit cours de rattrapage sur The Blood of Dawnwalker, qui vous résumera tout ce que vous devez savoir sur le titre avant, éventuellement, de le précommander si l’envie vous en dit. Rebel Wolves passe en revue les personnages du jeu, à commencer par les quatre grands antagonistes, que vous pourrez aller tuer dans l’ordre de votre choix.

Chaque mort aura des conséquences sur la région, ce qui est un peu le thème du jeu puisque toutes vos actions auront une influence sur le déroulement de votre aventure. On le rappelle, le temps vous est compté dans The Blood of Dawnwalker, du moins pour sauver votre famille. Si celle-ci meurt, le jeu pourra continuer, ce qui montre l’ambition narrative de Rebel Wolves ici (on n’ose imaginer tous les scénarios possibles).

On ne pourra pas non plus s’empêcher de voir que le studio insiste beaucoup sur le fait qu’il s’agit là du premier jeu d’une plus longue saga. Rebel Wolves s’avance peut-être un peu trop ici dans la mesure où cette suite ne pourra exister qu’en cas de succès commercial, mais il faut bien reconnaitre que le RPG a de sacrés arguments à revendre.

On le découvrira dès le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.