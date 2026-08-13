Rebel Wolves vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur The Blood of Dawnwalker en une seule vidéo

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L’un des grands rendez-vous de la rentrée sera la sortie de The Blood of Dawnwalker, premier jeu d’une équipe composée de nombreux vétérans de CD Projekt Red. Si vous ne savez pas encore si vous allez craquer ou non pour le RPG, le studio vous propose un récapitulatif des informations connues à son sujet pour vous aider à vous décider, et ce même si on commence à le connaître par cœur.

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Le b.a-ba du jeu

Voici un petit cours de rattrapage sur The Blood of Dawnwalker, qui vous résumera tout ce que vous devez savoir sur le titre avant, éventuellement, de le précommander si l’envie vous en dit. Rebel Wolves passe en revue les personnages du jeu, à commencer par les quatre grands antagonistes, que vous pourrez aller tuer dans l’ordre de votre choix.

Chaque mort aura des conséquences sur la région, ce qui est un peu le thème du jeu puisque toutes vos actions auront une influence sur le déroulement de votre aventure. On le rappelle, le temps vous est compté dans The Blood of Dawnwalker, du moins pour sauver votre famille. Si celle-ci meurt, le jeu pourra continuer, ce qui montre l’ambition narrative de Rebel Wolves ici (on n’ose imaginer tous les scénarios possibles).

On ne pourra pas non plus s’empêcher de voir que le studio insiste beaucoup sur le fait qu’il s’agit là du premier jeu d’une plus longue saga. Rebel Wolves s’avance peut-être un peu trop ici dans la mesure où cette suite ne pourra exister qu’en cas de succès commercial, mais il faut bien reconnaitre que le RPG a de sacrés arguments à revendre.

On le découvrira dès le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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The Blood of Dawnwalker nous laisse entrevoir la suite de la saga dans son nouveau trailer sanglant

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The Blood of Dawnwalker
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