Un nouveau Painkiller est en développement

Le Summer Game Fest aura été l’occasion pour les fans d’apprendre avec joie qu’un nouveau Painkiller est officiellement en développement. Qui plus est, le développeur est bien connu de tous puisqu’il s’agit des créateurs de Evil Dead: The Game.

Un nouveau Painkiller dans les cartons, c’était presque inespéré !

Ainsi, après le dernier volet en date avec Painkiller Hell & Damnation, sorti il y a presque plus de 10 ans et étant le remake du premier opus, un nouveau titre estampillé Painkiller est bel et bien en développé. Le soft sera édité par Prime Matter – le nouveau label d’édition de Koch Media –, et développé notamment par Saber Interactive, à qui l’on doit évidemment le sympathique World War Z, mais aussi Evil Dead: The Game, qui sortira prochainement.

Autant dire directement que la qualité devrait être au rendez-vous avec ce qu’a proposé Saber Interactive récemment, et sachez en sus que de nouvelles informations seront dévoilées très bientôt, sans plus de précisions. Reste désormais à savoir si ce nouvel opus de Painkiller fera suite à l’extension Painkiller : Battle Out of Hell, ou s’il s’agira tout bêtement d’un reboot avec un nouveau protagoniste.

Les paris sont ouverts, et wait & see pour les futures informations de ce nouveau volet de Painkiller, encore bien mystérieux.