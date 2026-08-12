Amazon lâche définitivement ses MMO Lost Ark et Throne and Liberty, mais les deux jeux sont sauvés par des partenaires

Amazon rend les MMO à ses développeurs

Amazon a bien profité du lancement de Lost Ark et de celui de Throne and Liberty, mais désormais, la bamboche, c’est terminé. Les deux MMO ne sont plus aussi populaires que par le passé, même s’ils peuvent encore compter sur des milliers de personnes. C’est pourquoi Amazon a décidé sans regret de s’en débarrasser en Occident (étant donné que les serveurs asiatiques sont gérés par des partenaires). Mais contrairement à New World où cela signifiait également l’arrêt prochain des serveurs, Lost Ark et Throne and Liberty ne sont pas condamnés pour autant.

Pour le premier, qui a connu un succès très important lors de son lancement avant de s’essouffler, Smilegate assurera la survie en solo de Lost Ark dès le début de l’année 2027 :

« À partir du début de l’année 2027, Amazon Game Studios cessera d’assurer l’exploitation de Lost Ark et Smilegate reprendra le flambeau pour la suite. Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir de Lost Ark et considérons cette transition comme une issue positive pour les joueurs, puisque nous confions à nouveau le jeu à ses développeurs. […] Bien que cela marque la fin de l’exploitation de Lost Ark par Amazon Game Studios en Occident, nous tenons à souligner qu’Arkesia continuera de prospérer ici ainsi que dans les autres régions où Smilegate assure le suivi du jeu. Les liens tissés au sein d’Arkesia perdureront. »

Quant à Throne and Liberty, c’est le studio FirstSpark Games (et NC) qui prendra le relais à partir de la fin d’année 2026 :

« À partir du quatrième trimestre 2026, Amazon Game Studios transférera la gestion Throne and Liberty en Occident à FirstSpark Games / NC. Nous travaillons en étroite collaboration avec NC pour assurer une transition fluide et minimiser les perturbations pour les joueurs. »

La page des MMO se tourne donc définitivement chez Amazon, qui espère faire un peu mieux avec ses jeux solo.