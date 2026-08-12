Amazon lâche définitivement ses MMO Lost Ark et Throne and Liberty, mais les deux jeux sont sauvés par des partenaires

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Si l’il n’est pas encore question d’assister à la toute fin d’Amazon Games, étant donné que certains projets comme les Tomb Raider subsistent, ça commence tout de même fortement à y ressembler. Du moins, l’entreprise veut se recentrer sur quelques jeux uniquement, c’est pourquoi elle a procédé à un millier de licenciements il y a quelques mois. Un revirement qui tient au fait qu’Amazon ne croit plus tellement au secteur des MMO, en témoigne le fait qu’il abandonne ses deux dernières grosses cartouches en Occident.

Lost Ark // Source : Lost Ark

Amazon rend les MMO à ses développeurs

Amazon a bien profité du lancement de Lost Ark et de celui de Throne and Liberty, mais désormais, la bamboche, c’est terminé. Les deux MMO ne sont plus aussi populaires que par le passé, même s’ils peuvent encore compter sur des milliers de personnes. C’est pourquoi Amazon a décidé sans regret de s’en débarrasser en Occident (étant donné que les serveurs asiatiques sont gérés par des partenaires). Mais contrairement à New World où cela signifiait également l’arrêt prochain des serveurs, Lost Ark et Throne and Liberty ne sont pas condamnés pour autant.

Pour le premier, qui a connu un succès très important lors de son lancement avant de s’essouffler, Smilegate assurera la survie en solo de Lost Ark dès le début de l’année 2027 :

« À partir du début de l’année 2027, Amazon Game Studios cessera d’assurer l’exploitation de Lost Ark et Smilegate reprendra le flambeau pour la suite. Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir de Lost Ark et considérons cette transition comme une issue positive pour les joueurs, puisque nous confions à nouveau le jeu à ses développeurs. […] Bien que cela marque la fin de l’exploitation de Lost Ark par Amazon Game Studios en Occident, nous tenons à souligner qu’Arkesia continuera de prospérer ici ainsi que dans les autres régions où Smilegate assure le suivi du jeu. Les liens tissés au sein d’Arkesia perdureront. »

Quant à Throne and Liberty, c’est le studio FirstSpark Games (et NC) qui prendra le relais à partir de la fin d’année 2026 :

« À partir du quatrième trimestre 2026, Amazon Game Studios transférera la gestion Throne and Liberty en Occident à FirstSpark Games / NC. Nous travaillons en étroite collaboration avec NC pour assurer une transition fluide et minimiser les perturbations pour les joueurs. »

La page des MMO se tourne donc définitivement chez Amazon, qui espère faire un peu mieux avec ses jeux solo.

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Jaquette de Throne and Liberty
Throne and Liberty
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Date de sortie : 01/10/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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