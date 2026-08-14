Netflix ferme deux studios, dont celui derrière Oxenfree et son tout récent Unhinged

Comme avec ses séries, Netflix se débarrasse trop vite de ses studios

Il y a encore à peine quelques semaines, Netflix vantait les mérites du studio Night School. Celui-ci avait pris le risque de s’écarter de ses habitudes pour produire Unhinged, un jeu d’horreur jouable sur mobiles, qui avait été lancé en grandes pompes sur Netflix. Celui-ci s’est avéré être un échec, dans la mesure où la plateforme n’est pas vraiment plébiscitée pour ses jeux.

Enfin… c’est ce que l’on peut croire en voyant que Netflix décide aujourd’hui de fermer Night School, selon les informations de Game File. Car le discours du groupe était bien différent il y a quelques jours, étant donné que Greg Peters, co-PDG de Netflix, avait indiqué qu’Unhiged avait atteint des « chiffres vraiment solides ». Pas si solides que cela, il faut croire. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle de Refactor Games, qui a développé le dernier jeu FIFA pour le compte de Netflix, et dont l’équipe s’est fait licencier quelques semaines après le lancement du titre malgré les soi-disant bonnes performances du jeu. Chez Netflix, il faut croire qu’une fois un projet terminé, un studio n’a plus de valeur.

Et ce n’est pas terminé. Netflix a aussi décidé de fermer son studio Moonloot, qui avait été fondé en 2022. On pourrait croire que cela est le signe que Netflix s’éloigne définitivement du secteur des jeux, mais un représentant du groupe a confirmé que ce n’était pas le cas. Mais à ce stade, que vaut sa parole ?