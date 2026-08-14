Netflix ferme deux studios, dont celui derrière Oxenfree et son tout récent Unhinged

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Il est désormais loin le temps où Netflix se voyait investir dans le monde des AAA. Comprenant que ce type de chantier demandait du temps et beaucoup d’argent, l’entreprise s’est rabattue sur les jeux mobiles, un secteur où il pouvait décliner plus facilement ses séries phares en jeux. Netflix voulait malgré tout proposer des jeux originaux, et pour nous en donner la preuve, il avait acquis le studio Night School, célèbre pour ses jeux Oxenfree. Un rachat qui a finalement pris l’eau.

Oxenfree
Oxenfree // Source : Night School

Comme avec ses séries, Netflix se débarrasse trop vite de ses studios

Il y a encore à peine quelques semaines, Netflix vantait les mérites du studio Night School. Celui-ci avait pris le risque de s’écarter de ses habitudes pour produire Unhinged, un jeu d’horreur jouable sur mobiles, qui avait été lancé en grandes pompes sur Netflix. Celui-ci s’est avéré être un échec, dans la mesure où la plateforme n’est pas vraiment plébiscitée pour ses jeux.

Enfin… c’est ce que l’on peut croire en voyant que Netflix décide aujourd’hui de fermer Night School, selon les informations de Game File. Car le discours du groupe était bien différent il y a quelques jours, étant donné que Greg Peters, co-PDG de Netflix, avait indiqué qu’Unhiged avait atteint des « chiffres vraiment solides ». Pas si solides que cela, il faut croire. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle de Refactor Games, qui a développé le dernier jeu FIFA pour le compte de Netflix, et dont l’équipe s’est fait licencier quelques semaines après le lancement du titre malgré les soi-disant bonnes performances du jeu. Chez Netflix, il faut croire qu’une fois un projet terminé, un studio n’a plus de valeur.

Et ce n’est pas terminé. Netflix a aussi décidé de fermer son studio Moonloot, qui avait été fondé en 2022. On pourrait croire que cela est le signe que Netflix s’éloigne définitivement du secteur des jeux, mais un représentant du groupe a confirmé que ce n’était pas le cas. Mais à ce stade, que vaut sa parole ?

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Jaquette d'Oxenfree II: Lost Signals
Oxenfree II: Lost Signals
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Date de sortie : 12/07/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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