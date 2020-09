Dans quelques semaines à peine, les consoles nouvelle génération débarquent. Le 10 novembre pour être précis pour le duo Xbox Series X | S. Malgré une technique qui s’annonce irréprochable et des services très bons, à l’instar du Game Pass, les joueurs se demandent ce qu’il en est pour le catalogue de lancement. Après vous avoir dressé la liste des jeux PS5 au lancement, on fait la même chez son concurrent : voici tous les jeux à venir sur Xbox Series X | S.

Quels sont les jeux au lancement de la Xbox Series X |S ?

Sur cette page, vous retrouverez l’intégralité des jeux à venir sur les consoles Xbox Series X | S au lancement ou dans les mois qui suivront. Cela vous permettra de savoir quels sont les jeux disponibles dès le 10 novembre et ceux prévus avant la fin de l’année 2020. On y liste les jeux prévus dans leur version Xbox Series X/S (donc optimisés) et non ceux rétrocompatibles. Evidemment, cette lise sera régulièrement mise à jour mais n’hésitez pas à réagir dans les commentaires.

Line-up complet de lancement

Les sorties Xbox Series X | S fin 2020

Quels sont les jeux confirmés sur Xbox Series X | S ?

Dans cette seconde partie, on vous liste les jeux qui ont été officiellement annoncés sur Xbox Series X | S mais qui n’ont pas encore de date ou de fenêtre de sortie. Certains sortiront peut-être prochainement, mais rien n’a été communiqué à ce sujet.

Jeux Xbox Series X | S en 2021

Jeux Xbox Series X | S en 2022

Jeux Xbox Series X qui n’ont pas encore de fenêtre de lancement

Cette liste sera régulièrement mise à jour. N’hésitez pas à nous dire quels sont les titres qui vous font de l’œil.