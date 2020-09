Maintenant que Microsoft a tout dévoilé concernant ses plans pour la nouvelle génération, les précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S se préparent, à moins de deux mois de leur sortie. Et puisque l’on a pu voir que la PS5 partait très vite, et que l’organisation de Sony était à revoir, Microsoft a pris les devants et nous prévient par avance de l’ouverture des précommandes. L’occasion de vous résumer ici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas louper l’achat de votre prochaine console.

Où précommander la Xbox Series X | S ?

Vous retrouverez ici tous les liens utiles pour précommander la Xbox Series X | S. Les deux versions seront disponibles chez les revendeurs en même temps, n’hésitez donc pas à mettre ces liens de côté pour trouver un site qui aura du stock lors de l’ouverture des précommandes, ou même après.

Précommander Xbox Series X

Précommander Xbox Series S

Quand la Xbox Series X | S sera t-elle en précommande ?

A l’inverse de Sony, Microsoft a prévenu les joueurs de la date et de l’heure d’ouverture des précommandes pour la Xbox Series X | S, afin que tout le monde puisse avoir une chance de s’en procurer une. Les précommandes seront donc lancées le 22 septembre à 9h du matin en France.

A priori, les stocks devraient être plus larges que ceux de la PS5. On imagine qu’il sera plus facile de se procurer une Xbox Series X | S, mais étant donné la forte demande, il ne faudra pas non plus trop tarder pour être certain de l’obtenir lors de la sortie officielle.

C’est pourquoi nous vous listons tous les sites marchands utiles, comme Leclerc, Amazon, Cdiscount et bien d’autres pour être sûr de trouver un site qui aura encore du stock lors du matin des précommandes.

Nous vous tiendrons informés de l’état des stocks directement sur nos réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook, afin de ne rien manquer de ces précommandes et de vous alter en cas de restockage.

Packaging Xbox Series X | S

Pour ce qui est du packaging de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, on ne sait pas véritablement encore ce que contiendra le carton des consoles, mais on suppose qu’il sera relativement peu surprenant, avec les éléments suivants :

La console

Un câble secteur

Un câble HDMI

Un câble USB

Un manuel d’instruction

Un manette

A quel prix et quand sort la Xbox Series X | S ?

Si vous aviez manqué l’information, notez dans vos agendas que la Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront toutes deux le 10 novembre prochain en France et partout dans le monde. Il faudra compter 499€ pour la Xbox Series X, soit le même prix que la PS5, et 299€ pour la Xbox Series S.

Vous pouvez consulter notre guide complet sur les deux consoles, qui répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la Xbox Series X | S, comme les différences entre les deux machines, le line-up de lancement et bien d’autres interrogations.