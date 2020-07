WRC 9

WRC 9 est un jeu de course de rallye. Neuvième épisode de la série, il s'agit aussi du jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship. Présenté comme un opus dans la continuité de ses prédécesseurs, on y retrouve un mode carrière, trois nouvelles épreuves, plus de 50 équipes officielles et plus de 15 véhicules bonus.