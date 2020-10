The Falconeer

The Falconeer est l'œuvre du développeur indépendant Tomas Sala. Dans le monde de la Grande Ursée, prenez part à des affrontements entre différentes factions, ainsi que face à des créatures diverses et variées, à bord de votre oiseau de guerre. Tout au long de la campagne solo, personnalisez vos armes, votre armure, votre apparence et munissez-vous de mutagènes afin d'améliorer votre monture et ainsi triompher des batailles que propose ce shooter RPG.