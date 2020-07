Hello Neighbor 2 annoncé avec un trailer de gameplay

Même si le premier Hello Neighbor n’a pas eu un grand succès critique, il a su fédérer une communauté importante au point de connaitre une simili-suite/préquelle avec Hello Neighbor Hide & Seek. Le pre-show du Xbox Games Showcase a permis de lever le voile sur la vraie suite, Hello Neighbor 2.

A la recherche du voisin disparu

C’est donc avec un trailer de gameplay que l’on a pu découvrir cette suite, qui nous montre quelques mécaniques au cours de cette bande-annonce tout en prouvant que l’ambiance pesante du titre original est toujours présente.

Cet opus se déroulera après les événements du premier épisode, où l’on partira à la recherche de Mr Peterson, qui a disparu. On y incarnera Quinten, un journaliste venant enquêter à Raven Brooks, une ville marquée par les disparitions mystérieuses. On nous promet donc un monde plus ouvert et des IA moins mécaniques et plus dynamiques.

Aucune date de sortie n’a été dévoilée si ce n’est que le jeu arrivera en 2021. Le titre sera donc disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X, avec le Smart Delivery pour jouer sur les deux consoles.