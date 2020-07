Echo Generation annoncé, par les créateurs de Riverbond

Alors que le Xbox Games Showcase va commencer, plusieurs annonces sont tombées un peu en amont, lors du pre-show. En plus d’un trailer pour Watch Dogs Legion ou encore de l’arrivée de Dragon Quest XI S sur Xbox, on a pu découvrir Echo Generation, un tout nouveau titre à destination des supports Microsoft.

De l’aventure au tour par tour

Chapeauté par Cococucumber, les créateurs de Riverbond et de Planet of the Eyes, Echo Generation est un jeu d’aventure au tour par tour, avec des graphismes en voxel. L’intrigue se déroule au cours de l’été 1993 et vous et vos amis allaient enquêter sur la source d’un mystérieux incident. La présence de quelques monstres, la présence d’un groupe de jeunes et le style vestimentaire nous fait un peu penser à un post Stranger Things.

On pourra réaliser des quêtes, combattre des monstres et améliorer notre groupe, ce qui lui accorde quelques légères mécaniques de RPG. On nous promet une bande-son électro et synthwave, des combats de boss intenses et une ambiance digne des années 90. La sortie est prévue sur PC, Xbox One et Xbox Series X pour 2021.