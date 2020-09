Quantum Error

Quantum Error est un jeu de tir à la première personne développé par TemaKill Media. Il est présenté comme un jeu d'horreur cosmique dans lequel on y incarne Jacob, un pompier qui se retrouve dans un centre de recherche (le Monad Quantum) avec son équipe et ils vont vite remarquer que l'incendie n'est pas leur plus grande menace. Il faudra sauver le plus de vies et sortir de cet endroit mystérieux.