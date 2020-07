Exomecha : Un nouveau FPS compétitif free to play annoncé sur PC, Xbox One et Xbox series X

Le pre-show du Xbox Games Showcase avait promis quelques « World Premiere » avant le gros de l’événement. Après la sympathique annonce concernant l’arrivée de Dragon Quest IX sur Xbox, voici qu’Exomecha, un nouveau jeu de tir à la première personne compétitif free to play, est annoncé.

Des mechas, du Battle Royale et une soupons de Crysis

Exomecha donne le ton avec un trailer montrant des graphismes assez impressionnants pour un free to play qui nous a fait penser à Crysis durant les premiers instants. A voir ce qu’il donnera une fois sorti mais les premières images semblent que les inspirations se rapprochent plus des derniers Call of Duty, le côté science-fiction en plus.

Dans différents environnements de la planète Omecha, les joueurs seront amenés à coopérer en équipe pour affronter des objectifs variés dont des boss, mais on pourra également compter sur un mode Battle Royale. En outre, comme indiqué dans le titre et observé dans la vidéo, il sera possible de piloter des mechas.

Exomecha sera disponible en 2021 sur PC, Xbox One, et Xbox Series X sans plus de précision. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à la phase de bêta du jeu.