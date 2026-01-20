Opérateurs Arknights: Endfield : la liste complète de tous les personnages
Arknights: Endfield, développé par Hypergryph et publié par Gryphline, est un RPG d’action en temps réel en 3D se déroulant sur la lune Talos-II, où le joueur incarne l’Endministrator à la tête d’Endfield Industries pour mener des expéditions, affronter des dangers et gérer des opérations au fil d’une aventure narrative et stratégique. Sauf que l’Endmin ne va pas vivre cette aventure seul : une variété de personnages jouables, appelés opérateurs, vont l’accompagner pendant ses missions.
La liste des opérateurs d’Arknights: Endfield
La liste ci-dessous regroupe tous les opérateurs disponibles au lancement du jeu, avec pour chacun des informations pouvant aller de l’information à l’optimisation. Meilleures armes, meilleurs équipements, meilleures synergies avec les autres opérateurs… On passe en revue tout ce que vous devez savoir sur les opérateurs d’Arknights: Endfield !
La liste des opérateurs en cours d’écriture. Dans les prochains jours, vous pourrez retrouver les fiches des personnages ci-dessous… Patience est mère de vertu !
Les opérateurs physiques d’Arknight: Endfield
- Endministrator
- Chen
- Lifeng
- Pogranichnik
- Da Pan
- Catcher
Les opérateurs thermiques d’Arknight: Endfield
- Laevatain
- Ember
- Wulfgard
- Akekuri
Les opérateurs électriques d’Arknight: Endfield
- Perlica
- Arclight
- Avywenna
- Antal
Les opérateurs cryogéniques d’Arknight: Endfield
- Yvonne
- Last Rite
- Alesh
- Snowshine
- Xaihi
- Astella
Les opérateurs naturels d’Arknight: Endfield
- Gilberta
- Ardelia
- Fluorite
