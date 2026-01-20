Opérateurs Arknights: Endfield : la liste complète de tous les personnages

La liste des opérateurs d’Arknights: Endfield

La liste ci-dessous regroupe tous les opérateurs disponibles au lancement du jeu, avec pour chacun des informations pouvant aller de l’information à l’optimisation. Meilleures armes, meilleurs équipements, meilleures synergies avec les autres opérateurs… On passe en revue tout ce que vous devez savoir sur les opérateurs d’Arknights: Endfield !

La liste des opérateurs en cours d’écriture. Dans les prochains jours, vous pourrez retrouver les fiches des personnages ci-dessous… Patience est mère de vertu !

Les opérateurs physiques d’Arknight: Endfield

Endministrator

Chen

Lifeng

Pogranichnik

Da Pan

Catcher

Les opérateurs thermiques d’Arknight: Endfield

Laevatain

Ember

Wulfgard

Akekuri

Les opérateurs électriques d’Arknight: Endfield

Perlica

Arclight

Avywenna

Antal

Les opérateurs cryogéniques d’Arknight: Endfield

Yvonne

Last Rite

Alesh

Snowshine

Xaihi

Astella

Les opérateurs naturels d’Arknight: Endfield