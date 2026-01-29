Xaihi Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

Xaihi Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Xaihi est issue de la Cabale de la Tranquillité, un ordre spécialisé dans la recherche venu de Laterano pour étudier Talos-II dans Arknights Endfield. En bonne Sessioniste, elle est convaincue que les calculs et les analyses linguistiques mènent à Veritas.

Elle se montre plus à l’aise avec les machines qu’avec les gens. Son talent en matière de technologie de l’information est indéniable, même aux yeux de l’abbesse du Grand monastère de la Cabale de la Tranquillité. C’est pourquoi, malgré sa “mise à niveau non autorisée” du dôme de la Cathedralis et les incidents qu’elle a causés, l’abbesse a fini par la recommander chaudement aux Industries Endfield, dans l’espoir qu’elle puisse y exprimer tout son génie.

Aujourd’hui, Xaihi travaille à bord du Dijiang sur des missions d’ingénieriede l’information, et notamment sur la construction et l’intégration système du réseau Protorig. Sa compréhension unique du réseau d’originium, combinée à ses connaissances approfondies acquises à la Cabale fait d’elle un membre d’Endfield indispensable.

Xaihi Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Si vous souhaitez composer une équipe totalement cryogénique, Xaihi synergise très bien avec une équipe, même si une autre opératrice peut prendre sa place.

Yvonne ou Last Rite

Alesh

Xaihi ou Gilberta

Snowshine ou Estella

Le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais également la solidification pour améliorer les ultimes de Yvonne ou Last Rite selon la chance que vous avez pu avoir lors de vos invocations sur les bannières. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui pourtant applique de nombreux altération cryogénique, un effet de solidification, mais aussi une récupération passive des PC.

Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, mais saura se montrer utile grâce à ses soins et les altérations qu’elle sera capable d’appliquer. Enfin, Gilberta sera utile pour récupérer beaucoup plus rapidement les ultimes, et par ailleurs appliquer des malus avec des effets de lenteur ainsi qu’une sensibilité aux Arts, ou Xahi, saura apporter un peu de soin et améliorer les dégâts élémentaires grâce à son ultime qui octroie une amplification cryogénique, donc une amélioration des dégâts cryogéniques.

Xaihi Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Xaihi, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Volonté

Statistique secondaire : Intelligence

Enfin, si vous êtes arrivé à Wuling, les équipements sont ceux que vous devez impérativement équiper à Xaihi :

Lynx

Xiranite éternelle

Concernant l’arme de Xaihi, bien évidemment, son arme signature “Vertus chevaleresque” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

Prosélytisme à volonté

Xaihi Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Xaihi est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Technologie et Accomplissement de soi. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Puzzle du Portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Il est important de savoir que vous devez impérativement lui offrir des cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Xaihi Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Xaihi est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien se rendre utile dans la cabine de FABR et la salle de réception.

Grâce à son passif “Script standard”, cette dernière augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’opérateur de 10 – 20 % si elle est placée dans la cabine de FABR. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Session de murmures”, qui augmente (légèrement) les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 5 : Cabale de la Tranquilité.