Endministrator Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement…Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

Endministrator Arknights Endfield… Qui est cette personne dans le lore ?

Dans les manuels d’histoire de Talos-II présents dans Arknights Endfield, on présente l’Endministrator comme l’entité protectrice de la civilisation sur la planète, qui a sauvé l’humanité de nombreuses catastrophes. Ses hauts faits font l’objet de multiples histoires, de contes, et même de rumeurs. Toutefois, son identité reste un mystère, et seuls quelques élus ont rencontré cette légende. Si les autres factions de la Ceinture civilisée savent qu’Endfield dispose d’un atout spécial, elles en ignorent les détails.

Son étrange maîtrise de l’originium et du réseau de Protocole, associée à son besoin régulier d’hiberner, constitue l’un des secrets les mieux gardés d’Endfield.

Endministrator Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Si vous êtes à la recherche d’une équipe pour le début de votre partie sur Arknight: Endfield, sachez que nous avons ce que vous souhaitez… surtout si vous jouez free-to-play !

Snowshine (leader)

Endministrator

Chen

Ardelia (ou Akekuri en attendant le troisième jour)

Cette équipe, qui se base sur les personnages que le jeu vous offre, tire sa puissance dans sa capacité à déclencher l’Éclatement sur les adversaires. Cette mécanique est vraiment simple à comprendre…. On vous explique !

En effectuant une attaque de type nature (Ardelia) ou thermique (Akekuri), puis en lançant une attaque cryo (Snowshine), vos personnages appliqueront cette altération cryogénique qui vient temporairement immobiliser la cible désignée. Lorsque l’adversaire est immobile, il vous suffira d’appliquer n’importe quel effet (Vulnérable pour Chen ou l’Endmin ou Broyage avec l’Endmin) pour déclencher un Éclatement, soit une lourdes attaques physique.

Sinon, si vous cherchez une équipe beaucoup plus late game, on vous conseille de partir sur une équipe spécialisée dans les dégâts physique.

Endmin

Lifeng ou Chen selon vos préférences (même rôle)

Pogranichnik ou Akekuri

Ember si besoin de soutien ou Chen si besoin de dégâts supplémentaires

Le but de cette équipe est d’appliquer plusieurs fois l’effet Vulnérabilité sur les adversaires, pour générer une Brèche. Ce statut physique consomme tous les cumuls de l’effet Vulnérable pour infliger à la cible plus de dégats physique pendant un certain temps.

Alors, avec Lifeng, Pogranichnik, Ember (ou Chen selon vos petites préférences), votre mission sera d’appliquer un maximum d’effet de Vulnérabilité pour que Endmin puisse les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche.

Endministrator Arknights Endfield… Quelles sont les meilleurs équipement pour ce personnage en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Endministrator, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Agilité

Statistique secondaire : Force

En ce qui concerne l’arme, bien évidemment, son arme signature “Vision ambitieuse” est la meilleure que vous pouvez avoir, mais dans le cas où vous n’auriez pas eu assez de chances, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :