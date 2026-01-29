Akekuri Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

Akekuri Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Dans Arknights Endfield, Akekuri, capitaine de l’équipe opérationnelle Z7, Division technologique spécialisée, est connue pour son sourire et sa réplique emblématique : “Je m’en charge !”. Elle gère tout, de la préparation des missions à la gestion du quotidien. Au-delà du commandement tactique et de la stratégie, elle maîtrise aussi la coordination et parvient toujours à trouver la solution optimale, malgré des ressources parfois limitées. Elle sait aussi prendre soin de son équipe et s’assure que tout le monde travaille en harmonie, à la place qui lui permettra de briller.

Elle a créé l’OP Z7 à partir de presque rien. En quelques mois seulement, elle s’est occupée du recrutement, de la formation et du déploiement final de son équipe, pour des résultats exceptionnels. Et dire qu’il y a peu de temps encore, elle était une brillante élève de l’école de commerce venue s’engager volontairement pour rejoindre Endfield. Personne ne s’attendait à ce qu’une petite nouvelle ne monte si vite les échelons et devienne une capitaine digne de confiance.

Si vous vous demandez quels sont ses passions, ses buts, ses rêves ou bien si elle a un mantra qui la fait se lever chaque matin, eh bien…

Akekuri Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Akekuri saura être un pilier pour aider Laevatain à utiliser toute sa puissance dans cette équipe thermique.

Laevatain

Wulfgard

Akekuri

Ardelia

Le but ici est de jouer Laevatain comme opératrice principale pour profiter de la pleine puissance de cette équipe. Néanmoins, cette équipe, notamment à cause de Laevatain, est très particulière : elle ne cherche pas la combustion, mais l’altération thermique.

Cette équipe joue énormément avec le passif “Cœur ardent” de Laevatain (Surtr) qui requiert 4 cumul d’altération thermique pour profiter d’un bonus de dégâts sur les attaques de base, sur l’ultime, sur la récupération de l’ultime, mais également pour bénéficier d’attaques supplémentaires.

Laevatain synergise bien avec Wulfgard et Akekuri dans la mesure où ils sont en mesure d’appliquer des altérations thermiques, or, pour Ardelia, les choses sont un peu plus compliquées : elle peut générer de la combustion à cause de son type nature.

Alors, pour éviter que la combustion ne soit appliquée, prenez soin d’utiliser sa compétence en premier. Du moment que vos personnages thermiques précèdent la compétence d’Ardelia, vous n’aurez aucun problème pour profiter de la synergie de cette équipe.

Akekuri Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Akekuri, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Agilité

Statistique secondaire : Intelligence

Enfin, si vous êtes arrivé à Wuling, les équipements sont ceux que vous devez impérativement équiper à Akekuri :

Confins G3

Concernant l’arme d’Akekuri, bien évidemment, vous devez lui équiper “Ascension rapide” qui est la meilleure arme que vous pouvez avoir pour elle. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

OBJ Frontières de la lumière

Akekuri Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Akekuri est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Charité et Sports. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Sentinelle des confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Ticket pour le festival de surf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Il est important de savoir que vous devez impérativement lui offrir des cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Akekuri Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Akekuri est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien se rendre utile dans la cabine de FABR et la salle de réception.

Grâce à son passif “Thé ou café”, cette dernière ralentira la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 10 – 14 % si elle est placée dans la cabine de FABR. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Brise-glace”, qui ralentit la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 10 – 14 %.