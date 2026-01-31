Catcher Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

Catcher Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Dans Arknights Endfield, Catcher fait partie de l’équipe opérationnelle Z7 d’Endfield, où il est responsable du soutien logistique et de la couverture défensive. Fort d’une solide formation militaire, il s’appuie sur son expertise pour guider ses coéquipiers dans les moments critiques. Issu d’une famille de militaires liée à la Chambre de commerce générale de Talos-II, il a grandi entouré de parents et d’une fratrie dévoués. Un accident survenu dans son enfance lui a laissé des séquelles douloureuses, mais il ne s’est jamais laissé abattre pour autant. Au contraire, ces épreuves ont forgé le guerrier inébranlable qu’il est aujourd’hui.

Catcher est peut-être le plus jeune de l’équipe, mais il est de loin le plus mature de tous ses coéquipiers. Il est à l’aise avec tout le monde, toujours prêt à porter secours quand un allié a besoin d’aide, et peut même préparer des repas au camp adaptés aux besoins de chacun. Quand il est là, toute l’équipe se sent rassurée et détendue.

Catcher Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Catcher n’est pas le meilleur personnage physique du jeu. Néanmoins, il saura trouver sa place dans une équipe avec Pogranichnik, Endmin et Chen. Sinon, si vous n’avez pas ces personnages, il saura aussi se montrer efficace avec Da Pan, Lifeng et Chen. Gardez à l’esprit qu’il ne faudra pas hésiter à le remplacer si vous obtenez de meilleurs personnages, notamment pour composer l’une des meilleures équipes physique composée de Da Pan, Lifeng, Pogranichnik et Ember.

Catcher Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines dans Arknights Endfield. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Catcher, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Volonté

Enfin, si vous êtes arrivé à Wuling, les équipements sont ceux que vous devez impérativement équiper à Catcher :

Xiranite éternelle

Concernant l’arme de Catcher, bien évidemment, son arme signature “Raffinement ancien” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

OBJ Lourd fardeau

Catcher Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Catcher est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Culture et Sport. Ainsi, le cadeau suivant saura lui faire plaisir :

Châle de Simonch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Catcher Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Catcher est un personnage polyvalent dans le vaisseau d’Arkinghts Endfield. Il peut soit apporter son aide au Nexus de contrôle, soit à la chambre de culture.

Grâce à son passif “Aide silencieuse”, ce dernier augmentera l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 8 – 12 % s’il est affecté dans le Nexus de contrôle. En revanche, si vous utilisez son passif “Approche ancrée”, il ralentira la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 14 – 18 %.