Alesh Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

Alesh Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Introduit par un agent de liaison de l’agence de sécurité du STUT, Alesh a rejoint les Industries Endfield pour y gérer des missions de communication et d’espionnage aux Confins dans Arknights Endfield. Quand il n’est pas en service, il travaille comme instructeur de pêche pour Endfield. Il n’aime pas parler de son passé “ennuyeux”. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il a fait ses armes dans les bas-fonds des Confins, où les épreuves et les trahisons étaient son lot quotidien. Il a fini par quitter la rue, borgne et le corps marqué par la fatigue.

Alesh exerce le métier de vendeur d’ailettes et passe ses journées à pêcher. Mais sous ces allures débonnaires se cachent un instinct affuté et un jugement sûr. Quand il le faut, son regard devient aussi perçant que la pointe d’un hameçon, et il a autant de ressources pour gérer un problème que pour remonter une prise. Lorsqu’il est en mission, il affiche toujours un petit sourire détaché, fier de remporter la victoire là où personne ne l’attendait.

Alesh Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Alesh va trouver toute son utilité dans une équipe majoritairement cryogénique dans Arknights Endfield. Si vous avez Last Rite ou Yvonne, sachez qu’il sera un membre indispensable.

Yvonne ou Last Rite

Alesh

Gilberta

Snowshine ou Estella

Le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais également la solidification pour améliorer les ultimes de Yvonne ou Last Rite selon la chance que vous avez pu avoir lors de vos invocations sur les bannières. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui pourtant applique de nombreux altération cryogénique, un effet de solidification, mais aussi une récupération passive des PC.

Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, mais saura se montrer utile grâce à ses soins et aux altérations qu’elle sera capable d’appliquer. Enfin, Gilberta sera utile pour récupérer beaucoup plus rapidement les ultimes, mais aussi appliquer des malus avec des effets de lenteur ainsi qu’une sensibilité aux Arts.

Alesh Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Alesh, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Intelligence

Concernant l’arme d’Alesh, bien évidemment, son arme signature “Chaissailettes 3.0” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

Coupe-thermique (Boutique d’arsenal)

Alesh Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Alesh est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Culture et Sport. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Puzzle du portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Ticket pour le festival de surf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Yinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Alesh Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Alesh est un personnage polyvalent dans le vaisseau d’Arkinghts Endfield. Il peut soit apporter son aide au Nexus de contrôle, soit à la salle de réception.

Grâce à son passif “Pêche désinvolte”, ce dernier augmentera l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 8 – 12 % s’il est affecté dans le Nexus de contrôle. En revanche, si vous utilisez son passif “Réseau d’informations des pêcheurs”, il augmentera (légèrement) les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 1 : STUT.