Lifeng Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

Lifeng Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Né dans la ville de Wuling, Lifeng est désormais stagiaire à la Division technologique spécialisée des Industries Endfield dans Arknights Endfield.

Celui qui à Wuling était connu et aimé de tous comme le chef des enfants est devenu, sous la tutelle de Da Pan, un expert en maniement de la lance, prêt à combattre pour la justice. On ne saurait deviner, à son attitude enjouée, la part d’ombre qu’il porte en lui, l’accident qui a brisé sa famille et qui lui a coûté son bras. Et pourtant, I’adversité n’a jamais éteint sa flamme. Sa sincérité et sa passion se font toujours plus fortes, tandis qu’il attend le moment où il pourra enfin endosser davantage de responsabilités. Un jour, il se relèvera seul et rentrera défendre le foyer qui n’a jamais cessé de l’attendre.

Lifeng Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Lifeng est un personnage très intéressant pour les équipes de type physique. Sa capacité à renverser les adversaires fait de lui un atout de valeur pour accompagner l’Endministrator ou Da Pan.

Da Pan ou Endmin

Lifeng

Pogranichnik ou Akekuri

Ember si besoin de soutien ou Chen si besoin de dégâts supplémentaires

Le but de cette équipe dans Arknights Endfield est d’appliquer plusieurs fois l’effet Vulnérabilité sur les adversaires, pour générer une brèche. Ce statut physique consomme tous les cumuls de l’effet Vulnérable pour infliger à la cible plus de dégâts physiques pendant un certain temps.

Alors, avec Lifeng, Pogranichnik, Ember, votre mission sera d’appliquer un maximum d’effets de Vulnérabilité pour que Da Pan ou Endmin puissent les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche.

Lifeng Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Lifeng, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Agilité

Statistique secondaire : Force

Concernant l’arme de Lifeng, bien évidemment, son arme signature “Porte-montagne” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Vaillance (tirage de fonderie)

Lifeng Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Lifeng est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Sport et Nature. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Ticket pour le festival de surf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Yinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le Spécimen de vagueroche ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Lifeng Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Lifeng est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Il sait aussi bien se rendre utile dans le Nexus de contrôle et la salle de réception.

Grâce à son passif “Ambition de la jeunesse”, ce dernier augmentera l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 12 – 16 % s’il est affecté dans le Nexus de contrôle. En revanche, si vous utilisez son passif “Brave petit gars”, il augmentera (légèrement) les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 3 : ASH dans la salle de réception.