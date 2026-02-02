Produits élastiques Arknights Endfield : comment bien comprendre ce système d’achat/revente ?

C’est quoi les produits élastiques dans Arknights Endfield ?

Dans Arknights Endfield, les produits élastiques sont des objets que vous achetez au magasin de redistribution et qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Pour faire simple, les produits élastiques font partie des activités qui vous permettent d’obtenir des billets de réserve, à l’instar de la vente de ressources dans les avant-postes.

Il faut savoir que les prix des produits élastiques fluctuent chaque jour. Un jour, l’objet x va être cher à l’achat, tandis qu’un autre jour, cet objet x ne va quasiment rien coûter. Le but est d’acheter des ressources à bas prix pour alors les vendre au prix fort plus tard.

Concrètement, les produits élastiques constituent un moyen fiable pour se faire une quantité importante de billets de réserve… Ainsi, il ne faut absolument pas délaisser ce système d’achat/revente dans le jeu.

L’achat de produits élastiques ne se fait pas n’importe comment : achetez seulement lorsque le taux est bas (flèche rouge). À vrai dire, ne vous fiez pas aux indicateurs verts à l’achat : le taux est en hausse et vous finir perdant dans tous les cas. Pour vous aider à comprendre, consultez l’image ci-dessous : seuls les foreuses ensorcelées et les filets hydroponiques de la Vallée valent la peine d’être achetés.

Ensuite, il faut attendre et trouver le meilleur taux pour revendre ces ressources à des amis ou à des locaux.

Comment faire des bénéfices avec les produits élastiques dans Arknights Endfield ?

Pour faire des bénéfices avec les produits élastiques, vous devez avant toute chose agrandir votre liste d’amis. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vendre vos produits élastiques à vos amis dans Arknights Endfield. Plus votre liste est grande, plus vous avez de chances d’avoir un ami à qui vendre vos produits élastiques à bon prix.

Fort heureusement, la revente de produit élastique n’affecte pas réellement leur réserve de billets : c’est pour ainsi dire fictif, même si vous recevez réellement vos billets après une transaction.

Les prix des produits élastiques à bord du vaisseau d’un ami peuvent différer des prix locaux. C’est même auprès de votre liste d’amis que vous pourrez faire le plus de bénéfices, car les prix locaux ne dépassent jamais les +100 % de bénéfices. Le tout est de comparer votre prix d’achat et le prix de revente.

Par exemple, notre produit a été acheté à 739 billets et on peut le revendre à 2288 billets à un ami. Le prix est plus cher à 209 %, ce qui est excellent, mais il est possible de faire encore mieux si l’on attend un peu. Sauf si vous avez un besoin urgent de billets de réserve, il est nécessaire de se montrer patient pour attendre le bon moment pour revendre vos produits élastiques.

Comment vendre à nos amis les produits élastiques dans Arknights Endfield ?

Lorsque vous avez trouvé un ami avec qui faire affaire, allez simplement dans son vaisseau. À droite, lorsque vous tournerez les talons, vous pourrez voir des caisses blanches : c’est ici que tout se passe.

Il vous suffira de sélectionner le produit que votre ami peut acheter à bon prix, puis de lui vendre. Ce n’est pas très difficile, mais quand on ignore où aller, les choses peuvent être un poil compliquées.