Arknights: Endfield lancera sa version 1.1 le 12 mars avec deux nouveaux personnages

Le vrai suivi du jeu commence maintenant

C’est déjà un peu l’heure de vérité pour Arknights: Endfield, puisque même si cette version 1.1 ne va pas tout bouleverser, elle permettra au moins de donner le style de suivi que prépare Gryphline. Pour cette mise à jour, attendez-vous donc déjà à découvrir deux nouveaux personnages jouables 6 étoiles, à commencer par Tangtang, qui sera spécialisée dans les dégâts Cryo de zone, et qui sera suivie par Rossi, capable d’infliger des vulnérabilités à vos adversaires pour faciliter la vie de votre équipe.

Mais comme Arknights: Endfield est loin de se résumer à des combats, cette update va aussi apporter quelques nouveautés dans le système « d’usinage » du jeu, avec l’Hydro-industrialisation, qui donnera accès à une nouvelle ressource à collecter et à de nouvelles extensions possibles pour vos mécanismes. On retrouvera également une nouvelle zone à explorer, qui sera centrale dans la nouvelle quête principale du jeu.

De plus, le studio a pris en compte les différents retours sur le début de l’expérience et promet ainsi d’intégrer une mission pour les nouveaux venus, qui permettra d’obtenir des récompenses utiles pour bien démarrer.

Cette mise à jour 1.1 d’Arknights: Endfield est attendue pour le 12 mars prochain. Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet d’Arknights: Endfield ainsi que nos astuces pour bien démarrer.