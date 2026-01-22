Chen Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

Chen Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Chen Qianyu est une opératrice des Industries Endfield et l’un des principaux membres de l’unité d’intervention dans Arknights Endfield.

Elle s’entraîne depuis toute petite aux arts martiaux sous la tutelle de sa mère, à la salle de Tanjian. Très impliquée, elle a développé des capacités impressionnantes au combat, ainsi qu’une force mentale prodigieuse pour son âge. Si elle n’a jamais contemplé le légendaire Chi Xiao, elle manie avec fierté sa spadamancie, qu’elle a mise au point elle-même, au nom de la justice.

Après plusieurs années à parcourir Talos-ll avec son épée pour seule compagnie, Chen Qianyu a rejoint Endfield sur invitation de Perlica. Son naturel enjoué et son enthousiasme à toute épreuve la poussent à affronter chaque défi sans hésiter.

Chen Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Chen est l’une des opératrices que vous pouvez obtenir dès vos premiers pas dans Arknights Endfield. À tout le moins, elle n’est pas mauvaise, loin de là. Elle trouve sa place dans de nombreuses équipes.

La première équipe que vous pouvez monter avec elle est celle que l’on nomme “free-to-play”, car elle ne contient que des personnages que vous pouvez obtenir gratuitement.

Snowshine (leader)

Endministrator

Chen

Ardelia (ou Akekuri en attendant le troisième jour)

Bien que cette équipe ne soit pas la meilleure, elle reste intéressante à exploiter quand on souhaite conserver ses orobéyls pour une prochaine bannière. Elle tourne autour d’une mécanique simple que le jeu vous inculque très rapidement lors du tutoriel : l’Éclatement.

Pour parvenir à générer un éclatement, vous devez effectuer une suite d’attaque élémentaire bien précise… On vous explique ! Effectuez une attaque de type nature (Ardelia) ou thermique (Akekuri), puis en lancez une attaque cryo (Snowshine) sur vos adversaires. Vos personnages appliqueront une altération cryogénique qui vient temporairement immobiliser la cible désignée. Lorsque l’adversaire est immobile, il vous suffira d’appliquer l’effet Vulnérable pour Chen pour déclencher un Éclatement, soit une lourde attaque physique.

Si toutefois vous n’aimez pas jouer avec une équipe à plusieurs éléments, on vous conseille alors de partir sur une équipe totalement physique. Or, elle demande d’invoquer quelques personnages.

Da Pan

Chen

Pogranichnik ou Akekuri

Ember

Le but de cette équipe est d’appliquer plusieurs fois l’effet Vulnérabilité sur les adversaires, pour générer une brèche. Ce statut physique consomme tous les cumuls de l’effet Vulnérable pour infliger à la cible plus de dégâts physique pendant un certain temps.

Alors, avec Chen, Pogranichnik et Ember, votre mission sera d’appliquer un maximum d’effet de Vulnérabilité pour que Da Pan puisse les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche.

Chen Arknights Endfield… Quelles sont les meilleurs équipement pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Snowshine, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Agilité

Statistique secondaire : Force

En ce qui concerne l’arme, bien évidemment, son arme signature “Ascension rapide” est la meilleure que vous pouvez avoir, mais dans le cas où vous n’auriez pas eu assez de chances, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire.

Aspirant

Réputation éminente

Chen Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Chen est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Culture et Charité. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Sentinelle des confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Puzzle du Portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui donner ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La Sentinelle des confins ne donnera même pas 1% de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Par contre, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6% de gain de confiance.

Attention, donner plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous donnez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Chen Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Par chance, Chen est le genre d’opératrice qui peut-être placé aussi bien dans la chambre de culture que dans la Cabine FABR. Grâce à son passif “Critique de lames”, cette dernière augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’arme de 10 – 20% si elle est affectée à la Cabine FABR. En revanche, si vous utilisez son passif “Travail du jade”, vous augmenterez le taux de croissance des minerais rares de 20 – 30 %, si elle est affectée à la chambre de culture.