FAQ Arknights: Endfield

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Arknights: Endfield. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Est-ce que Arknights: Endfield sera sur PC ?

Oui ! Arknights: Endfield sera bel et bien disponible sur PC. Le jeu sera jouable aussi bien sur iOS, Android, PS5 et PC. D’ailleurs, il y aura même une progression croisée pour que les joueurs puissent profiter de leur compte sur toutes les plateformes disponibles.

Est-ce que Arknights: Endfield est free-to-play ?

Oui ! Arknights: Endfield est un jeu mobile gratuit qui n’a aucune obligation d’achat.

À quelle heure pourrons-nous jouer à Arknights: Endfield ?

Arknights: Endfield sera disponible le 22 janvier à 4h du matin en France et ce sur toutes les plateformes de jeu (iOS, Android, PC et PS5).

Est-ce qu’il y a des codes cadeau dans Arknights: Endfield ?

Oui ! Jusqu’alors, sur Arknights, les récompenses étaient données directement dans votre boîte aux lettres, or les choses changent sur Endfield : les développeurs partagent des codes cadeau tout en envoyant des récompenses sur votre boîte de réception.

Retrouvez ici la liste des codes cadeau encore actifs, avec un petit tutoriel pour savoir comment les utiliser.

Quelles sont les configurations pour jouer à Arknights: Endfield sur mobile et PC ?

Ci-dessous, vous retrouverez toutes les configurations nécessaires pour jouer convenablement à Arknights: Endfield.

Configuration minimale sur PC

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 64 Bits

Processeur : Intel Core i5-9400F ou équivalent

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent

DirectX : Version : 11.1 ou supérieure

Stockage requis : 50 Go ou plus – SSD recommandé

Configuration recommandée sur PC

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 64 Bits

Processeur : Intel Core i7-10700K ou équivalent ou supérieur

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent ou supérieur

DirectX : Version 11.1 ou supérieure

Stockage requis : 50 Go ou plus – SSD recommandé

Configuration minimale sur Android

Système d’exploitation : Android 10.0 ou HarmonyOS 2.0.0

Processeur : Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 90005 ou équivalent

Mémoire : 6 Go

Stockage requis : 25 Go ou plus

Configuration recommandée sur Android

Système d’exploitation : Android 11.0 ou HarmonyOS 4.0.0

Processeur : Snapdragon 8+ Gen1, Dimensity 9000, Kirin 9000S ou équivalent ou supérieur

Mémoire : 8 Go

Stockage requis : 25 Go ou plus

Configuration minimale sur iOS

Système d’exploitation : iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures

Appareil : iPhone XS, ou iPad avec puce A12 ou ultérieure

Mémoire : 4 Go

Stockage requis : 25 Go ou plus

Configuration recommandée sur iOS

Système d’exploitation : iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures

Appareil : iPhone 13 Pro, ou iPad avec puce A15 ou ultérieure

Mémoire : 6 Go

Stockage requis : 25 Go ou plus

Est-ce que Arknights: Endfield est une suite d’Arknights ?

Non ! Arknights: Endfield est bien plus un spin-off qu’une suite d’Arknights. Le jeu de base, donc Arknights, continue ses mises à jour et son histoire malgré la naissance de Endfield.

Doit-on connaître l’histoire d’Arknights pour jouer à Arknights: Endfield ?

Bien qu’il y ait de nombreux clins d’œil en lien avec l’histoire d’Arknights, les nouveaux joueurs n’ont pas besoin d’avoir joué au premier titre pour comprendre les tenants et les aboutissants d’Arknights: Endfield.

Arknights: Endfield est-il un tower defense ?

Non, à l’inverse du premier jeu Arknights, Endfield n’est pas un tower defense. Il se considère comme un RPG/action en temps réel avec des mécaniques de gestion de base.

En bref