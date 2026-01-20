Arknights: Endfield | Guide complet
Arknights: Endfield est le tout nouveau projet de Hypergryph, le studio à l’origine de son grand frère Arknights. Vous incarnerez l’Endministrator pour vous rendre sur la planète hostile de Talos-II dans le but de vivre une expérience mêlant RPG, exploration et gestion de bases. Ce nouveau titre s’éloigne totalement de son prédécesseur qui est un tower defense avec une histoire très mature. Or, cette dureté dans le lore ne va pas s’arrêter pour autant : Endfield ambitionne d’élargir son monde et sa narration tout en offrant une approche plus immersive et stratégique, pensée aussi bien pour les fans de la première heure que pour les nouveaux joueurs.
FAQ Arknights: Endfield
Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Arknights: Endfield. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.
Est-ce que Arknights: Endfield sera sur PC ?
Oui ! Arknights: Endfield sera bel et bien disponible sur PC. Le jeu sera jouable aussi bien sur iOS, Android, PS5 et PC. D’ailleurs, il y aura même une progression croisée pour que les joueurs puissent profiter de leur compte sur toutes les plateformes disponibles.
Est-ce que Arknights: Endfield est free-to-play ?
Oui ! Arknights: Endfield est un jeu mobile gratuit qui n’a aucune obligation d’achat.
À quelle heure pourrons-nous jouer à Arknights: Endfield ?
Arknights: Endfield sera disponible le 22 janvier à 4h du matin en France et ce sur toutes les plateformes de jeu (iOS, Android, PC et PS5).
Est-ce qu’il y a des codes cadeau dans Arknights: Endfield ?
Oui ! Jusqu’alors, sur Arknights, les récompenses étaient données directement dans votre boîte aux lettres, or les choses changent sur Endfield : les développeurs partagent des codes cadeau tout en envoyant des récompenses sur votre boîte de réception.
- Retrouvez ici la liste des codes cadeau encore actifs, avec un petit tutoriel pour savoir comment les utiliser.
Quelles sont les configurations pour jouer à Arknights: Endfield sur mobile et PC ?
Ci-dessous, vous retrouverez toutes les configurations nécessaires pour jouer convenablement à Arknights: Endfield.
Configuration minimale sur PC
- Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 64 Bits
- Processeur : Intel Core i5-9400F ou équivalent
- Mémoire : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent
- DirectX : Version : 11.1 ou supérieure
- Stockage requis : 50 Go ou plus – SSD recommandé
Configuration recommandée sur PC
- Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 64 Bits
- Processeur : Intel Core i7-10700K ou équivalent ou supérieur
- Mémoire : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent ou supérieur
- DirectX : Version 11.1 ou supérieure
- Stockage requis : 50 Go ou plus – SSD recommandé
Configuration minimale sur Android
- Système d’exploitation : Android 10.0 ou HarmonyOS 2.0.0
- Processeur : Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 90005 ou équivalent
- Mémoire : 6 Go
- Stockage requis : 25 Go ou plus
Configuration recommandée sur Android
- Système d’exploitation : Android 11.0 ou HarmonyOS 4.0.0
- Processeur : Snapdragon 8+ Gen1, Dimensity 9000, Kirin 9000S ou équivalent ou supérieur
- Mémoire : 8 Go
- Stockage requis : 25 Go ou plus
Configuration minimale sur iOS
- Système d’exploitation : iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures
- Appareil : iPhone XS, ou iPad avec puce A12 ou ultérieure
- Mémoire : 4 Go
- Stockage requis : 25 Go ou plus
Configuration recommandée sur iOS
- Système d’exploitation : iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures
- Appareil : iPhone 13 Pro, ou iPad avec puce A15 ou ultérieure
- Mémoire : 6 Go
- Stockage requis : 25 Go ou plus
Est-ce que Arknights: Endfield est une suite d’Arknights ?
Non ! Arknights: Endfield est bien plus un spin-off qu’une suite d’Arknights. Le jeu de base, donc Arknights, continue ses mises à jour et son histoire malgré la naissance de Endfield.
Doit-on connaître l’histoire d’Arknights pour jouer à Arknights: Endfield ?
Bien qu’il y ait de nombreux clins d’œil en lien avec l’histoire d’Arknights, les nouveaux joueurs n’ont pas besoin d’avoir joué au premier titre pour comprendre les tenants et les aboutissants d’Arknights: Endfield.
Arknights: Endfield est-il un tower defense ?
Non, à l’inverse du premier jeu Arknights, Endfield n’est pas un tower defense. Il se considère comme un RPG/action en temps réel avec des mécaniques de gestion de base.
En bref
- Arknights: Endfield
- Éditeur : Hypergryph, GRYPHLINE
- Développeur : Hypergryph, GRYPHLINE
- Genre : Action / RPG
- Prix : Gratuit
- Plateforme : iOS, Android, PC et PS5
- Date de sortie : 22 janvier 2026
- Série : Arknights
Date de sortie : 22/01/2026