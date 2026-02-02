Essence Arknights Endfield : comment bien comprendre ce système d’amélioration d’armes ?

C’est quoi les essences dans Arknights Endfield ?

Dans Arknights Endfield, les essences sont un petit peu des gemmes que l’on sertit à nos armes pour les rendre plus puissantes. Et c’est le cas de le dire, car elles fonctionnent comme des gemmes comme dans beaucoup d’autres jeux : chacune apporte des bonus de statistiques qui peuvent augmenter les dégâts, améliorer les performances du personnage ou renforcer certaines compétences.

Ces dernières s’obtiennent en échange de lucidité, en procédant à l’alluvion d’énergie intense. Si vous ne savez pas de quoi on vous parle, sachez que vous débloquez naturellement ce mode en progressant dans l’histoire principale, notamment après l’arc narratif de la Veine originelle.

Comment savoir qu’une essence est bonne pour une arme dans Arknights Endfield ?

Chaque arme possède des compétences. Le but est d’imprégner une essence qui correspond aux bonus de votre arme. C’est le point central du système d’amélioration d’armes.

Au début de votre aventure, il est conseillé de ne pas trop chercher la perfection : faites avec les moyens du bord. Concrètement, il vaut mieux utiliser ce que l’on trouve et garder les essences 5 étoiles avec de bonnes combinaisons de statistiques. La priorité est d’abord de faire correspondre les compétences de l’arme et de l’essence, puis d’optimiser les statistiques plus tard, quand on comprend mieux le système d’essence.

Chaque essence possède trois emplacements de statistiques, provenant de trois catégories différentes. Lorsqu’une essence est obtenue, le jeu choisit aléatoirement une statistique dans chaque catégorie. Pour une essence 5 étoiles, on a toujours exactement une statistique de trait (force, agilité, volonté), une statistique secondaire (intensité des arts, dégâts élémentaires) et une statistique de compétence (suppression, combativité, détonation). Parmi ces trois, la statistique de compétence est la plus importante, car elle affecte bien souvent les dégâts bruts que vous allez générer à vos adversaires.

Comment faciliter l’obtention d’une essence idéale pour une arme dans Arknights Endfield ?

Enfin, le système de pré-gravure permet de réduire fortement le hasard lors du farm. Avant d’entrer dans une alluvion d’énergie intense, on peut choisir à l’avance certaines statistiques que l’on souhaite voir apparaître sur les essences obtenues en échange d’un permis de gravure de la Vallée.

Cette ressource, vous pouvez l’obtenir à partir de la troisième amélioration d’un des magasins de redistribution de la Vallée-IV. Alors, cumulez un maximum de billet de réserve pour être en mesure d’en avoir suffisamment.

La dernière statistique, celle qui n’a pas été verrouillée, restera aléatoire selon la table des loots de l’alluvion choisie (cliquez sur le petit point d’interrogation pour savoir quelles sont les armes qui correspondent). Ce système permet de cibler beaucoup plus efficacement les essences dont on a réellement besoin et de gagner du temps dans l’optimisation de son équipement. Or, cette pratique demande beaucoup de billets de réserve dans Arknights Endfield, donc ne pré-gravé pas sans être certains des statistiques que vous souhaitez avoir.