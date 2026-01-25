Gilberta Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage nature

Gilberta Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Dans Arknights Endfield, Gilberta est une opératrice de Rhodes Island affectée aux Industries Endfield, où elle occupe le poste de messagère au sein de la Division technologique spécialisée, conformément à l’accord-cadre passé entre les deux entreprises. Elle maîtrise une forme incroyablement rare d’Arts de l’originium, qui lui permet de contrôler la gravité autour d’elle.

À Endfield, Gilberta s’occupe de livrer le courrier et de gérer les services de renseignements entre différentes bases et avant-postes. Ses devoirs l’obligent régulièrement à franchir les frontières de la Ceinture civilisée et des Confins, ce qui semble bien lui plaire. Récemment, elle a demandé à se voir confier des missions de plus en plus difficiles dans les zones dangereuses, afin d’affûter ses compétences.

Warfarin a un jour avoué que le naturel enjoué de Gilberta, allié à sa légère inquiétude et son espoir pour l’avenir, lui avait donné un sentiment de surprise et de nostalgie.

Gilberta Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Gilberta est un bon personnage de soutien, mais s’avère malheureusement moins intéressante qu’Ardelia. À tout le moins, elle trouve sa place dans l’une des meilleures équipes cryogéniques grâce à sa capacité à appliquer des malus et à générer une récupération des ultimes.

Yvonne ou Last Rite

Alesh

Gilberta

Snowshine ou Estella

Concrètement, le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais également la solidification pour améliorer les ultimes de Yvonne ou Last Rite selon la chance que vous avez pu avoir lors de vos invocations sur les bannières. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui pourtant applique de nombreuses altérations cryogéniques, un effet de solidification, mais aussi une récupération passive des PC.

Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, et pourtant, saura se montrer utile grâce à ses soins et aux altérations qu’elle sera capable d’appliquer. Enfin, Gilberta sera utile pour récupérer beaucoup plus rapidement les ultimes, mais aussi appliquer des malus avec des effets de lenteur ainsi qu’une sensibilité aux Arts.

Gilberta Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Gilberta, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Volonté

Statistique secondaire : Intelligence

Concernant l’arme de Gilberta, bien évidemment, son arme signature “Livraison garantie” est la meilleure que vous pouvez avoir dans Arknights Endfield. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Monaihe

Gilberta Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Gilberta est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Mode et Culture. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Puzzle du Portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le Puzzle du Portail cosmique ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Gilberta Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau et sur les avant-postes ?

En matière d’effets d’affectation dans un avant-poste, Gilberta a tout intérêt à être placée au QG de reconstruction. Elle accumule trois effets différents qui seront plus que bénéfiques pour votre compte sur Arknights Endfield.

Pour chaque billet de réserves gagné par l’avant-poste, vous avez 20 % de chances d’en gagner 1 de plus.

Pour chaque billet de réserves gagné grâce aux échanges, vous avez 20 % de chances d’en gagner 1 de plus

Pour chaque point de prospérité de l’avant-poste que vous gagnez grâce aux échanges, vous avez 20 % de chances d’en gagner 1 de plus.

Enfin, pour ce qui est du vaisseau, Gilberta n’est pas le genre de personnage polyvalent. Elle n’a qu’un domaine d’expertise : la cabine de FABR.

Grâce à son passif “Traitement messager”, cette dernière ralentira la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui se trouvent dans la cabine de FABR de 14 – 18 %. En revanche, son passif “Maîtrise des armes messagères” augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’arme de 20 – 30 %.