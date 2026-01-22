Ardelia Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage nature

Ardelia Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Ardelia est une opératrice de Rhodes Island affectée aux Industries Endfield où elle travaille comme experte géologue, conformément à l’accord-cadre passé entre les deux entreprises dans Arknights Endfield.

Les premiers travaux d’Ardelia tournaient autour de l’activité volcanique, mais aujourd’hui, ses recherches portent aussi sur le plan æthérique et les catastrophes géologiques. Elle passe la majeure partie de son temps dehors, à explorer seule des sites de catastrophe pour y collecter des échantillons, analyser des structures et développer des théories qui sont aujourd’hui le fondement des mesures de lutte contre la Gangrène activées par Endfield.

Toujours humble et polie, elle fait preuve d’une force intérieure qui ne vacille jamais. Pour elle, le bonheur est simple : crapahuter en montagne, courir sur les sentiers, écouter les voix du monde et découvrir les merveilles cachées de cette planète. Et si vous vous entendez bien avec Ardelia, alors M. Dolly vous appréciera aussi.

Ardelia Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Ardelia a beau être un personnage offert, elle est l’une des meilleures opératrices de soutien que vous pouvez avoir sur Arknights Endfield. Au sein de nombreuses équipes, elle saura trouver sa place.

Ainsi, nul besoin de vous donner des équipes : vous devez placer Ardelia dans toutes vos équipes. Or, les équipes spécialisées électriques, si vous avez Arclight à vos côtés, et les équipes spécialisées cryogénique, si vous avez Gilberta.

Ardelia Arknights Endfield… Quelles sont les meilleurs équipement pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Ardelia, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Intelligence

Statistique secondaire : Volonté

Grâce à l’événement de connexion, vous pouvez acquérir l’arme signature d’Ardelia “Rêves de plage étoilée” au bout de 10 jours. À tout le moins, si vous souhaitez lui donner une arme en attendant, sachez que deux options s’offrent à vous :

Prosélytisme à volonté

Vertus chevaleresque

Ardelia Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Ardelia est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Mode de vie et Nature. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Châle de Simonch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Yinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui donner ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

L’Appareil photo en aurylène ne donnera même pas 1% de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Par contre, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6% de gain de confiance.

Attention, donner plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous donnez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Ardelia Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Ardelia n’est pas un personnage polyvalent dans le vaisseau… Vous ne pouvez pas la mettre n’importe où. Là où elle excelle est la chambre de réception.

Grâce à son passif “Contes des Terres”, cette dernière augmentera ll’efficacité des opérateurs en matière de collecte d’indices de 20 – 30%. En revanche, si vous utilisez son passif “Le jeu de M.Dolly”, vous ralentirez la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 14 – 18%.