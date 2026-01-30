Antal Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage électrique

Antal Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Dans Arknights Endfield, Antal est membre de l’équipe opérationnelle Z7 d’Endfield et travaille comme soutien et consultant en technologie basée sur l’originium. Il est intelligent et a l’esprit vif, mais il n’est pas toujours très doué pour comprendre les autres. Il lui est souvent arrivé de faire des commentaires déplacés qui ont fait enrager ses coéquipiers. Malgré tout, son talent pour les Arts de l’originium est remarquable, bien qu’il n’en ait pas vraiment conscience.

Influencé par sa grand-mère, Antal se moque de la réussite au sens conventionnel du terme et se concentre uniquement sur ce qui l’intéresse. Que ce soit un dispositif à originium qu’il n’a jamais vu ou un jeu de mots qui le laisse pantois, ce jeune Savra peut passer plusieurs jours sans dormir pour résoudre un mystère.

Antal Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Antal est un personnage très important pour constituer l’une des meilleures équipes électriques dans Arknight Endfield. Grâce à sa capacité à amplifier les dégâts électriques, il sera un atout majeur pour aider Avywenna à infliger de lourds dégâts.

Avywenna

Perlica

Arclight

Antal

L’équipe ci-dessus est vraiment la plus complexe à jouer dans Arknights Endfield, car tout est une question de mise en place. Le but de cette équipe est de jouer sur les malus et les bonus que peuvent appliquer Perlica, Antal et Arclight pour qu’Avywenna puisse effectuer une lourde attaque avec ses lances.

Concrètement, vous devez astucieusement poser les lances d’Avywenna pour qu’elles puissent traverser les adversaires lorsqu’elle les rappellera à elle. Entre temps, donc avant de rappeler les lances, vous devez impérativement appliquer des malus d’électrification sur vos adversaires (Perlica), mais également des sensibilités électriques (Antal) pour que les compétences d’Avywenna puissent faire l’effet escompté. Arclight, dans le cadre de cette équipe, peut aider à appliquer des malus d’électrification, mais sert principalement à restaurer des PC pour toujours garder un flux tendu lors des combats.

La force de cette équipe réside dans un cercle vertueux de baisse de résistance aux dégâts électriques : l’électrification rend sensibles les adversaires aux dégâts des Arts > l’équipe, totalement électrique, produit une explosion électrique (Art) qui génère de lourds dégâts passivement > les lances électriques d’Avywenna couplées aux différents malus annihilent la barre de vie de nombreux boss.

Antal Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Antal, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Intelligence

Statistique secondaire : Force

Enfin, si vous êtes arrivé à Wuling, les équipements sont ceux que vous devez impérativement équiper à Antal :

Xiranite éternelle

Concernant l’arme d’Antal, bien évidemment, son arme signature “OBJ Identificateur des Arts” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

Unité de détonation

Antal Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Antal est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Accomplissement de soi et Créativité. Ainsi, le cadeau suivant saura lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Puzzle du Portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Antal Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Antal est un personnage polyvalent dans le vaisseau d’Arkights Endfield. Il peut soit apporter son aide à la cabine de FABR, soit à la chambre de culture.

Grâce à son passif “Unité des Arts expérimentale”, ce dernier augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’arme de 10 – 20 % s’il est affecté dans la cabine de FABR. En revanche, si vous utilisez son passif “Étude de jeux de maux”, il ralentira la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 14 – 18 %, si vous le placez dans la chambre de culture.