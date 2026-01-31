Fluorite Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage naturel

Fluorite Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Dans Arknights Endfield, Fluorite est une membre de l’équipe opérationnelle Z7 d’Endfield qui est chargée de la reconnaissance et de la déstabilisation des lignes ennemies. Sa maîtrise des règles de la rue et des coups bas rivalise avec son talent de tireuse d’élite, ce qui épargne bon nombre d’ennuis à son équipe. Originaire des Confins, en bordure de la Ceinture civilisée, elle a aiguisé son regard à force de voyager et d’errer. Il lui arrive souvent de rester assise dans un coin avec un léger sourire, laissant aux autres le sentiment troublant qu’elle vient juste de finir de décortiquer chacun de leurs défauts.

Mais ne la prenez pas pour quelqu’un d’empathique. Le don de Fluorite pour décrypter les autres lui confère un instinct remarquable sur le champ de bataille, mais il lui permet aussi d’allumer des incendies en quelques mots à peine… ce qui fait d’elle l’élément le plus imprévisible de l’équipe.

Fluorite Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Fluorite n’est pas le genre de personnage qui peut trouver sa place dans une équipe. Elle est totalement dispensable, mais sait très bien s’associer avec Last Rite, Yvonne et Laevatain. Elle peut apporter des dégâts supplémentaires grâce à son passif “Remuer le couteau” qui confère un bonus en cas de ralentissement.

Fluorite Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Fluorite, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Agilité

Statistique secondaire : Intelligence

Enfin, si vous êtes arrivé à Wuling, les équipements sont ceux que vous devez impérativement équiper à Fluorite :

IM sécurité

Concernant l’arme de Fluorite, bien évidemment, vous devez lui équiper “Pivot” qui est la meilleure arme que vous pouvez avoir pour elle. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

Navigatrice

Fluorite Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Fluorite est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Beaux-arts et Accomplissement de soi. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Il est important de savoir que vous devez impérativement lui offrir des cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Fluorite Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Fluorite est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien se rendre utile dans la chambre de culture et le Nexus de contrôle.

Grâce à son passif “Arpenteur sauvage”, cette dernière augmente le taux de croissance des minerais rares de 10 – 20 % si elle est placée dans la chambre de culture. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Perception des émotions”, qui augmente l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 12 – 16 % si elle est placée dans le Nexus de contrôle.