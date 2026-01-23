Yvonne Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

Yvonne Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Yvonne est une opératrice de la Division technologique spécialisée des Industries Endfield dans Arknights Endfield. Elle est actuellement responsable des recherches sur l’Ether, la Gangrène et tous les dispositifs qui s’y rapportent.

Au premier regard, avec ses cornes, sa queue et ses ongles peints en couleurs vives, Yvonne ne semble être qu’une fashionista un peu rebelle. Elle a d’ailleurs tendance à sauter les conférences, préférant les magazines de mode et les albums de pop. Attirée par tout ce qui sort des sentiers battus, Yvonne a le don pour être toujours à la pointe des tendances et avancer à son propre rythme.

Yvonne Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais aussi la solidification pour améliorer les ultimes d’Yvonne selon la chance que vous avez pu avoir lors de vos invocations sur les bannières.

Yvonne

Alesh

Gilberta

Snowshine

Pour aider Yvonne à atteindre son plein potentiel, chaque membre de l’équipe aura son rôle à jouer. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui applique pourtant de nombreuses altérations cryogéniques, un effet de solidification, ainsi qu’une récupération passive des PC. Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, mais saura se montrer utile grâce à ses soins et aux altérations qu’elle est capable d’appliquer. Enfin, Gilberta se révèle précieuse pour récupérer bien plus rapidement les ultimes et, par ailleurs, appliquer des malus via des effets de lenteur et une sensibilité accrue aux Arts.

Yvonne Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Yvonne, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Intelligence

Statistique secondaire : Agilité

Concernant l’arme d’Yvonne, bien évidemment, son arme signature “Tyran de l’art” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Pivot (Tirage de fonderie)

Yvonne Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Yvonne est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Mode et Technologie. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Sentinelle des Confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

L’appareil photo en aurylène ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Yvonne Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau et dans les avant-postes ?

En matière d’effet d’affectation dans un avant-poste, Yvonnea tout intérêt à être placée à celui du Parc des sciences de l’originium (Infrastration). Elle accumule trois effets différents qui seront plus que bénéfiques pour votre compte.

Pour chaque billet de réserves gagné par l’avant-poste, vous avez 20 % de chances d’en gagner 1 de plus.

Pour chaque billet de réserves gagné grâce aux échanges, vous avez 20 % de chances d’en gagner 1 de plus

Pour chaque point de prospérité de l’avant-poste que vous gagnez grâce aux échanges, vous avez 20 % de chances d’en gagner 1 de plus.

Yvonne n’est pas un personnage polyvalent dans le vaisseau… Vous ne pouvez pas la mettre n’importe où. Là, où elle excelle, c’est la chambre de culture.

Grâce à son passif “Extraction de pigment fongique”, cette dernière augmentera le taux de croissance de la matière fongique de 20 – 30%. En revanche, si vous utilisez son passif “Fashionista”, vous ralentirez la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 14 – 18%.