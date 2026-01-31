Estella Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

Estella Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Dans Arknights Endfield, Estella est membre de l’équipe opérationnelle Z7 d’Endfield et gère la collecte d’informations et les communications. Frêle et souvent poursuivie par la malchance, elle sait se servir de sa langue acérée et de son sens de l’humour incisif pour repousser les inconnus. Son rêve est simple mener une vie paisible. Après tout, elle a vu trop de gens comme elle, piégés dans un monde figé, sans choix ni avenir.

Une vie de dangers et de situations extrêmes a émoussé ses sens et il en faut beaucoup pour l’ébranler. C’est pourquoi elle cherche aujourd’hui des défis toujours plus osés, qui résonnent en elle comme le martèlement de la musique métal. Ces rares électrochocs la font se sentir vivante et lui laissent entrevoir un changement possible.

Par son travail à Endfield, Estella espère contribuer à rendre ce monde meilleur et la vie plus douce pour les gens qui l’entourent.

Estella Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Estella n’est pas le personnage cryo de premier choix, mais elle saura faire un bon travail dans l’une des meilleures équipes de cet élément.

Le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais également la solidification pour améliorer les ultimes de Yvonne ou Last Rite selon la chance que vous avez pu avoir lors de vos invocations sur les bannières. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui pourtant applique de nombreux altération cryogénique, un effet de solidification, mais aussi une récupération passive des PC.

Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, mais saura se montrer utile grâce à ses soins et les altérations qu’elle sera capable d’appliquer. Par contre, si vous faite les choix de bazarder les soins, pour plus de dégâts, Estella saura se montrer utile avec une application supplémentaire d’altération cryogénique. Enfin, Gilberta sera utile pour récupérer beaucoup plus rapidement les ultimes, mais aussi appliquer des malus avec des effets de lenteur ainsi qu’une sensibilité aux Arts.

Estella Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Estella, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Volonté

Statistique secondaire : Force

Enfin, si vous êtes arrivé à Wuling, les équipements sont ceux que vous devez impérativement équiper à Estella :

Xiranite éternelle

Concernant l’arme d’Estella, bien évidemment, vous devez lui équiper “JET” qui est la meilleure arme que vous pouvez avoir pour elle. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

OBJ Rasecorne

Estella Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Estella est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Beaux-arts et Accomplissement de soi. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Ticket pour le festival de surf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Il est important de savoir que vous devez impérativement lui offrir des cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Estella Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Estella est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien se rendre utile dans le Nexus de contrôle et la salle de réception.

Grâce à son passif “Repos fragmenté”, cette dernière augmente l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 8 – 12 % si elle est placée dans le Nexus de contrôle. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Contrôle de fréquence”, qui augmente l’efficacité des opérateurs en matière de collecte d’indices de 20 – 30 %.