Arclight Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage électrique

Arclight Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Arclight est une Cherche-chant qui a intégré les Industries Endfield comme opératrice de terrain sur recommandation d’Orisha la Voix-d’aulne dans Arknights Endfield. Arclight est également consultante technique pour tout ce qui concerne les machines et les véhicules.

Qu’importent leurs compétences et leur intelligence, ceux qui arpentent les terres sauvages ne peuvent échapper à la faim et aux catastrophes. Et c’est aussi vrai pour Arclight: toute sa famille fut engloutie par ces contrées impitoyables, ne laissant qu’elle pour en témoigner. Pourtant, la chance lui a souri le jour où un groupe de Cherche-chants du Circuit d’Hannabit l’a trouvée et sauvée d’un trépas certain.

Le Circuit d’Hannabit l’a alors acceptée comme l’une des leurs. Elle y a appris à survivre dans les conditions les plus rudes et à suivre l’exemple des Parangons des hannas, qui aident les personnes dans le besoin. Actuellement, elle écume les terres sauvages pour apprendre à un maximum de personnes les techniques de survie sur la planète impitoyable qu’est Talos-II.

Elle peut sembler froide et brusque de prime abord, mais sa philosophie minimaliste est particulièrement efficace pour survivre dans les contrées sauvages.

Arclight Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Arclight est une opératrice vraiment intéressante pour jouer dans une équipe majoritairement électrique.

Avywenna

Perlica

Arcligh

Antal

L’équipe ci-dessus est vraiment la plus complexe à jouer, car tout est une question de mise en place. Le but de cette équipe est de jouer sur les malus et les bonus que peuvent appliquer Perlica, Antal et Arclight pour qu’Avywenna puisse effectuer une lourde attaque avec ses lances.

Concrètement, vous devez astucieusement poser les lances d’Avywenna pour qu’elles puissent traverser les adversaires lorsqu’elle les rappellera à elle. Entre temps, donc avant de rappeler les lances, vous devez impérativement appliquer des malus d’électrification sur vos adversaires (Perlica), mais également des sensibilités électriques (Antal) pour que les compétences d’Avywenna puissent faire l’effet escompté. Arclight, dans le cadre de cette équipe, peut aider à appliquer des malus d’électrification, mais sert principalement à restaurer des PC pour toujours garder un flux tendu lors des combats.

La force de cette équipe réside dans un cercle vertueux de baisse de résistance aux dégâts électriques : l’électrification rend sensibles les adversaires aux dégâts des Arts > l’équipe, totalement électrique, produit une explosion électrique (Art) qui génère de lourds dégâts passivement > les lances électriques d’Avywenna couplées aux différents malus annihilent la barre de vie de nombreux boss.

Arclight Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Arclight, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Agilité

Statistique secondaire : Intelligence

Concernant l’arme d’Arclight, bien évidemment, son arme signature “Nova des nuits blanches” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire dans Arknights Endfield :

Douze questions

Arclight Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Arclight est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Nature et Sport. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Ticket pour le festival de surf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Yinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le Spécimen de vagueroche ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Arclight Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Arclight est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien faire se rendre utile dans la cabine de FABR et la salle de réception.

Grâce à son passif “Lame des terres sauvages”, cette dernière augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’arme de 10 – 20 % si elle est placée dans la cabine de FABR. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Traditions du hanna”, qui augmente (légèrement) les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 6 : circuit d’Hannabit.