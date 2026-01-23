Ember Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

Ember Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Ember est membre de l’Ordre du serment d’acier, une organisation militaire stationnée à l’année dans les régions septentrionales les plus rudes d’Arknights Endfield. Durant un séjour dans la Ceinture civilisée pour recruter les successeurs de ses camarades tombés au combat, elle a accepté une invitation à travailler avec les Industries Endfield.

Soldate d’élite de la bannière d’assaut de l’Ordre du serment d’acier, Ember affiche des compétences au combat impeccables. Toujours sur le front, elle perce les lignes ennemies aux côtés de ses camarades, telle une lance inarrêtable. Ses ennemis la voient tel un rempart d’acier, tandis que, pour ses alliés, elle est le mur qui les protège inlassablement. L’Ordre dépend peut-être de ses forteresses et de ses porte-vaisseaux, mais ce sont les soldats comme Ember qui forment véritablement son cœur.

Ember Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Ember est une excellente défenseuse qui saura trouver son utilité dans de nombreuses équipes. Peu importe le type, elle octroiera un bouclier qui dépend des PV max. d’Ember à tous les coéquipiers.

Ember Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Ember, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Volonté

Concernant l’arme d’Ember, bien évidemment, son arme signature “Foudreberge” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Prince déchiré (Tirage de glace solide)

Ember Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Ember est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Sports et Technologie. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Ticket pour le festival de surf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Sentinelle des Confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Tinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

L’appareil photo en aurylène ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Ember Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Ember est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien faire ses preuves dans la cabine FABR et la salle de réception.

Grâce à son passif “Entraînement nordique spécial”, cette dernière augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’opérateur de 20 – 30 %. En revanche, si vous utilisez son passif “Gardiens de la bannière”, elle augmentera légèrement les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 4 : Ordre du serment d’acier (s’active à l’affectation ; les effets d’un même type ne peuvent être cumulés).