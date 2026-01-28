Da Pan Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

Da Pan Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Da Pan est diplômé de la prestigieuse Académie des sciences de Hongshan dans Arknights Endfield. En sortant de l’université, il a occupé divers “postes de soutien logistique de tout type” ; devenant aussi bien cuistot, électricien ou chauffeur que vendeur de rue. Sa dernière marotte? Rejoindre la Division technologique spécialisée des Industries Endfield en indépendant.

De tous les métiers qu’il a exercés, c’est celui de chef itinérant dont il est le plus fier. Sa passion ? Tester de nouvelles recettes et inventer des plats. Rien ne le comble davantage que de créer des festins qui suscitent les louanges de tous ceux qui y goûtent.

Da Pan a toujours sur lui une bouteille d’eau, bien que rares soient ceux qui s’en rendent compte. Les personnes versées dans les idéogrammes yanais s’interrogeront peut-être sur son origine, mais celles venant de Hongshan comprendront d’un coup d’œil d’où elle vient et son importance: c’est un honneur accordé uniquement aux Scientifiques d’avant-garde.

Da Pan Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Da Pan a la carrure d’être le carry dans une équipe, notamment une qui se concentre essentiellement sur les dégâts physiques. Grâce à ses compétences qui peuvent déclencher une Brèche, il synergise avec de nombreux opérateurs de type physique qui cherchent cet effet.

Da Pan

Lifeng ou Chen

Pogranichnik ou Akekuri

Ember

Le but de cette équipe est d’appliquer plusieurs fois l’effet Vulnérabilité sur les adversaires, pour générer une brèche. Ce statut physique consomme tous les cumuls de l’effet Vulnérable pour infliger à la cible plus de dégâts physiques pendant un certain temps.

Alors, avec Lifeng, Pogranichnik, Ember, votre mission sera d’appliquer un maximum d’effets de Vulnérabilité pour que Da Pan ou Endmin puissent les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche.

Da Pan Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Da Pan, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Volonté

Concernant l’arme de Da Pan, bien évidemment, son arme signature “Exemplaire” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

Canal antique

Da Pan Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Da Pan est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Mode de vie et Charité. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Sentinelle des confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Châle de Simonch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile dans Arknights Endfield… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Da Pan Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Da Pan est un personnage polyvalent dans le vaisseau d’Arkights Endfield. Il peut soit apporter son aide à la chambre des cultures, soit au Nexus de contrôle.

Grâce à son passif “Chef de gibier et fourrage”, ce dernier augmentera le taux de croissance de la matière fongique de 10 – 20 % s’il est affecté dans la chambre des cultures. En revanche, si vous utilisez son passif “Sagesse mondaine”, il augmentera l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 12 – 16 %, si vous le placez dans le Nexus de contrôle.