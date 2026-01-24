Pogranichnik Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

Pogranichnik Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Pogranichnik est un opérateur de Rhodes Island affecté aux Industries Endfield où il sert en tant que consultant militaire dans Arknights Endfield, conformément à l’accord-cadre passé entre les deux entreprises.

Grâce à ses connaissances profondes des théories martiales et son expérience durement gagnée sur le terrain, Pogranichnik mène son unité avec brio même dans les situations les plus inattendues. Ancien commandant de la bannière de l’égide de l’Ordre du serment d’acier, lui et ses troupes comptaient parmi les unités les plus efficaces au front contre les Aggeloi. Quand la situation sur Talos-Il s’est envenimée, il n’a pas hésité à rejoindre les Industries Endfield.

Il est fermement convaincu que l’Endministrator guidera Talos-II vers un nouveau chemin, comme il l’a rêvé autrefois.

Pogranichnik Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Étant un opérateur qui génère des dégâts physiques dans Arknights Endfield, Pogranichnik va trouver sa place dans les équipes cryo, mais aussi physiques. D’ailleurs, on a une excellente équipe physique à vous conseiller.

Da Pan ou Endmin selon vos préférences

Lifeng ou Chen selon vos préférences (même rôle)

Pogranichnik

Ember, si besoin de soutien, ou Chen, si besoin de dégâts supplémentaires

Le but de cette équipe est d’appliquer plusieurs fois l’effet Vulnérabilité sur les adversaires, pour générer une brèche. Ce statut physique consomme tous les cumuls de l’effet Vulnérable pour infliger à la cible plus de dégâts physiques pendant un certain temps.

Alors, avec Lifeng, Pogranichnik, Ember (ou Chen selon vos petites préférences), votre mission sera d’appliquer un maximum d’effets de Vulnérabilité pour que Da Pan ou Endmin puissent les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche.

Pogranichnik Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Pogranichnik, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Volonté

Statistique secondaire : Agilité

Concernant l’arme de Pogranichnik, bien évidemment, son arme signature “Pas de repos” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Coupe-thermique (Boutique d’arsenal)

Pogranichnik Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Pogranichnik est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Culture et Accomplissement de soi. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Puzzle du portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La boîte à thé d’Eurêka ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Pogranichnik Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Pogranichnik n’est pas le genre de personnage polyvalent à l’intérieur du vaisseau. Il n’a qu’un domaine d’expertise dans Arknights Endfield : la cabine de FABR.

Grâce à son passif “Affûtage des armes”, ce dernier augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’armes de 20 – 30 % s’il est affecté dans la cabine de FABR. En revanche, si vous utilisez son passif “Bon pour le moral”, il ralentira la baisse d’humeur de tous les opérateurs qui s’y trouvent de 14 – 18 %.