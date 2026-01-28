Avywenna Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage électrique

Avywenna Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Avywenna est une messagère armée dans Arknights Endfield. Avant d’intégrer les Industries Endfield, elle vivait avec une puissante famille spécialiste de la logistique dans la ville libre d’Allicarotte. Son envie de voyager finit par la rattraper et elle quitta son foyer pour se lancer dans un périple durant lequel elle découvrit un point commun qui unissait tous les endroits de Talos-II: l’Endministrator et ses mystères.

Avywenna est à l’aise avec les gens et sait gérer les relations avec maturité et professionnalisme. Quant à savoir si elle a vraiment aussi bon caractère qu’on peut le croire… on vous laisse interagir avec elle pour le découvrir.

Avywenna Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Avywenna est une opératrice extrêmement intéressante pour jouer dans une équipe majoritairement électrique dans Arknights Endfield. Elle est complexe à prendre en main, car le cœur de son gameplay repose essentiellement sur la capacité des autres opérateurs à appliquer des altérations électriques. En effectuant son attaque de combo, donc généralement après la compétence de Perlica, Avywenna lancera des lances électriques derrière un adversaire. Le but étant d’utiliser la compétence d’Avywenna pour faire revenir les lances à elle et infliger de lourds dégâts.

Avywenna

Perlica

Arclight

Antal

Concrètement, vous devez astucieusement poser les lances d’Avywenna pour qu’elles puissent traverser les adversaires lorsqu’elle les rappellera à elle. Entre temps, donc avant de rappeler les lances, vous devez impérativement appliquer des malus d’électrification sur vos adversaires (Perlica), mais également des sensibilités électriques (Antal) pour que les compétences d’Avywenna puissent faire l’effet escompté. Arclight, dans le cadre de cette équipe, peut aider à appliquer des malus d’électrification, mais sert principalement à restaurer des PC pour toujours garder un flux tendu lors des combats.

La force de cette équipe réside dans un cercle vertueux de baisse de résistance aux dégâts électriques : l’électrification rend sensibles les adversaires aux dégâts des Arts > l’équipe, totalement électrique, produit une explosion électrique (Art) qui génère de lourds dégâts passivement > les lances électriques d’Avywenna couplées aux différents malus annihilent la barre de vie de nombreux boss.

Avywenna Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Avywenna, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Volonté

Statistique secondaire : Agilité

Concernant l’arme d’Avywenna, bien évidemment, son arme signature “JET” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez qu’une autre arme peut faire l’affaire :

Traction cohésive

Avywenna Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Arclight est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Mode de vie et Mode. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Châle de Simonch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le Souffle de Kjersch ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Avywenna Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Avywenna est un personnage très polyvalent dans le vaisseau d’Arknights Endfield. Elle sait aussi bien se rendre utile dans le Nexus de contrôle et la salle de réception.

Grâce à son passif “Conseil permanent”, cette dernière augmentera l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 8 – 12 % si elle est placée dans le Nexus de contrôle. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Secret de messager”, qui augmente (légèrement) les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 2 : CCGT.