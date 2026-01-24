Wulfgard Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

Wulfgard Arknights Endfield… Qui est-il dans le lore ?

Jeune mercenaire vivant en marge de la civilisation, Catello Wulfgard Luppino travaille désormais pour l’unité d’intervention des Industries Endfield dans Arknights Endfield.

Malgré son jeune âge, la nature inconstante de l’humanité n’a déjà plus de secrets pour lui. Pourtant, loin de l’avoir brisé, ces expériences lui ont conféré une maturité particulière. Il a tendance à éviter les conflits et, en cas de doute, préfère se soustraire aux confrontations. Spécialiste des combats furtifs et des missions de reconnaissance, ce mercenaire peut même voyager aux côtés de ses ennemis pour les frapper quand ils s’y attendent le moins.

Membre du clan Brise-Terre que l’on appelle la Meute, Wulfgard est quelqu’un de fiable et sérieux, pour peu qu’on sache gagner sa confiance… ce qui n’est pas une mince affaire.

Wulfgard Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Wulfgard trouve toute son utilité dans les équipes thermiques, mais trouve sa vraie place aux côtés de Laevatain. Grâce à sa capacité à appliquer des altérations thermiques, ce dernier sera en mesure d’augmenter passivement les dégâts de Laevatain.

Laevatain

Wulfgard

Akekuri

Ardelia

Il ne se joue pas comme étant un carry, loin de là, il est surtout là comme étant un assistant pour aider Laevatain à gagner en puissance. Le but ici est de jouer Laevatain comme opératrice principale pour profiter de la pleine puissance de cette équipe. Néanmoins, cette équipe, notamment à cause de Laevatain, est très particulière : elle ne cherche pas la combustion, mais l’altération thermique.

Cette équipe joue énormément avec le passif “Coeur ardent” de Laevatain qui requiert 4 cumul d’altération thermique pour profiter d’un bonus de dégâts sur les attaques de base, sur l’ultime, sur la récupération de l’ultime, mais également pour bénéficier d’attaques supplémentaires.

Wulfgard Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour lui en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Wulfgard, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Agilité

Concernant l’arme de Wulfgard, bien évidemment, son arme signature “Clannibale” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Adieu raisonnable (Boutique d’arsenal)

Wulfgard Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Wulfgard est friand des cadeaux qui remplissent les conditions Nature et Créativité. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Spécimen de vagueroche (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Appareil photo en aurylène (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Tinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

L’appareil photo en aurylène ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera dans Arknights Endfield.

Wulfgard Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Wulgard est un personnage très polyvalent sur le vaisseau dans Arknights Endfield. Elle sait aussi bien faire ses preuves dans la cabine FABR et la chambre de culture.

Grâce à son passif “Technique de la meute”, ce dernier augmentera le rendement de production des matériaux d’EXP d’opérateur de 20 – 30 % s’il est affecté dans la cabine de FABR. En revanche, si vous utilisez son passif “Expertise des terres sauvages”, il augmentera le taux de croissance des minerais rares de 20 – 30 %.