Laevatain Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

Laevatain Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Laevatain, opératrice et revenante dans Arknights Endfield, a intégré Endfield sur recommandation directe de l’Endministrator. Avec son accord personnel, l’approbation de la division des RH et la confirmation de Rhodes Island, Laevatain a intégré Endfield comme opératrice sous le commandement direct de l’Endministrator.

Avant de prendre son poste aux Industries Endfield, Laevatain parcourait le monde en solitaire, en quête d’un objectif qu’elle pourrait s’approprier. Ce périple a affûté ses compétences en combat solo et a fait d’elle, au moins aux yeux des autres, “quelqu’un à qui on ne peut pas parler”. La réalité est tout autre, mais son naturel sérieux et direct peut parfois prêter à confusion.

Laevatain est une attaquante aux puissantes compétences de zone. En absorbant l’altération thermique des ennemis grâce à ses attaques, elle augmente son cumul de Flamme de fusion pour ensuite délivrer de redoutables compétences de combat et de combo. Ses ultimes lui permettent de toucher de larges groupes d’ennemis. Elle manie les flammes, malgré son faible pour les glaces. Cette contradiction est peut-être tout à fait naturelle pour elle.

Laevatain Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Laevatain n’est pas un personnage commun dans Arknights Endfield : elle ne cherche pas la combustion, mais plutôt “l’altération thermique”. Cet effet (Art) peut se déclencher qu’avec l’aide de certains personnages, notamment Wulfgard et Akekuri, qui peuvent le générer.

Laevatain est très forte avec les altérations thermiques dans la mesure où son passif “Cœur ardent” demande 4 cumul d’altération thermique pour obtenir un cumul de Flamme de fusion. À 4 cumuls de Flamme de fusion, elle sera en mesure de générer des attaques beaucoup plus fortes, de gagner des attaques supplémentaires (ultime compris), mais aussi de charger son ultime beaucoup plus rapidement.

Dans la mesure où la combustion, donc l’altération que l’on ne recherche pas avec Laevatain, peut se déclencher avec l’aide d’élément naturels, électriques et cryogéniques… Il est important de ne pas chercher à le déclencher. Ainsi, si votre équipe détient un personnage avec l’un de ses types élémentaires, pensez à le faire attaquer en premier pour éviter que l’altération “combustion” se déclenche.

C’est pour cette raison qu’il ne faut pas chercher la combustion avec un autre type élémentaire, sans quoi vous aller créer de la combustion. Alors retrouvez un exemple d’équipe qui marche à merveille avec Laevatain.

Laevatain

Wulfgard

Akekuri

Ardelia ou Angelina si vous estimez que vous n’avez pas besoin d’un soutien,mais on ne vous le conseille pas forcément

Laevatain Arknights Endfield… Quelles sont les meilleurs équipement pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines sur Arknights Endfield. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Laevatain, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Intelligence

Statistique secondaire : Force

En ce qui concerne l’arme, bien évidemment, son arme signature “Blessure forgée” est la meilleure que vous pouvez avoir, mais dans le cas où vous n’auriez pas eu assez de chances, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Flambeau de l’ombre (Passe de combat)

Bâtisseur (option free-to-play)

Laevatain Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Laevatain est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Créativité et Mode de vie dans Arknights Endfield. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Châle de Simonch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Or, vous devez impérativement lui donner ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition à ssavoir les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le châle de simonch ne donnera même pas 1% de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Valée ou populaire. Par contre, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6% de gain de confiance.

Attention, donner plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous donnez de cadeau, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Laevatain Arknights Endfield… Quel est son intérêt dans les avant-postes et le vaisseau ?

En matière d’effets d’affectation dans un avant-poste, Laevatain a tout intérêt d’être placé à celui de la Vallée : le Camp de réfugiés. Elle accumule trois effets différents qui seront plus que bénéfique pour votre compte.

Pour chaque billet de réserves gagné par l’avant-poste, vous avez 20% de chances d’en gagner 1 de plus.

Pour chaque billet de réserves gagné grâce aux échanges, vous avez 20% de chances d’en gagner 1 de plus

Pour chaque point de prospérité de l’avant-poste que vous gagnez grâce aux échanges, vous avez 20% de chances d’en gagner 1 de plus.

Par contre, en ce qui concerne l’affectation au sein du vaisseau, il est important de la placer dans la Cabine FABR. Grâce à son passif “Creuset mémoriel”, vous êtes en mesure d’augmenter le rendement de production des matériaux d’EXP d’opérateur de 20 – 30%. Par contre, si vous décidez d’activer le passif “Flammes éternelles”, vous ralentirez la baisse d’humeur de 14 – 18% de tous les opérateurs qui se trouve dans la cabine de fabrication.