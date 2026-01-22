Snowshine Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

Snowshine Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Snowshine est une opératrice de Rhodes Island affectée aux Industries Endfield dans Arknights Endfield, où elle remplit des missions de recherche et sauvetage (R&S), conformément à l’accord-cadre passé entre les deux entreprises.

Pour des raisons evidentes, les poles de lalos-Il restent inoccupés par l’humanité. Toutefois, alors que les Confins sont repoussés toujours plus loin, les professionnels tels que Snowshine, spécialisés dans la géographie polaire et les régions de haute altitude, sont de plus en plus demandés au sein de la Ceinture civilisée. Étant donné ce manque de main-d’œuvre qualifiée, Snowshine et son équipe sont toujours occupés, même lorsqu’on ne leur confie pas de mission spéciale.

Snowshine Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Snowshine a beau être une opératrice 5★, elle est pourtant nécessaire pour une équipe cryogénique assez connue.

Yvonne ou Last Rite

Alesh

Gilberta ou Ardelia

Snowshine

Dans cette composition d’équipe, Snowshine ne sera pas placée sous les projecteurs. Son rôle consistera avant tout à soutenir Yvonne ou Last Rite, selon les opérateurs que vous aurez obtenus. Sa mission principale sera d’assurer les soins de l’équipe, tout en appliquant des altérations d’état afin de faciliter la solidification des cibles. Grâce à ces effets, Alesh pourra immobiliser les adversaires, offrant ainsi à Yvonne ou Last Rite l’opportunité de déclencher leurs ultimes dans des conditions optimales.

Snowshine Arknights Endfield… Quelles sont les meilleurs équipement pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Snowshine, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Volonté

Pour ce qui est de son arme signature, sachez que vous l’obtenez des vos premiers pas dans le jeu. Son espadon “Appel final” figurait parmi les récompenses de préinscription. Alors nul besoin de vous en faire, vous avez déjà son arme BiS entre vos mains !

Snowshine Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Snowshine est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Sports et Charité. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Sentinelle des confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Ticket pour le festival de suf (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Haltères de Yinglung (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Boîte à thé d’Eurêka (terminal du magasin de distribution de Wuling)

Or, vous devez impérativement lui donner ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon goût de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’angouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

La Sentinelle des confins ne donnera même pas 1% de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Valée ou populaire. Par contre, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6% de gain de confiance.

Attention, donner plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet regressif : plus vous donnez de cadeau, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Snowshine Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Par chance, Snowshine est le genre d’opératrice qui peut-être placé aussi bien dans le Nexus de contrôle que dans la Cabine FABR. Grâce à son passif “Persévérance du sauveteur”, cette dernière ralentira la baisse d’humeur de tous les opérateurs de 10 -14 % si elle est affectée à la Cabine FABR. En revanche, si vous utilisez son passif “Redistribution de Protocole”, vous augmenterez l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 12 – 16 %, si elle est affectée au Nexus.