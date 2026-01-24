Last Rite Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryo

Last Rite Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Avant que les Sarkaz de la ville flottante ne la trouvent, Last Rite était une gentille petite fille adoptée par un couple de gardiens de cimetière de Caprinae. Écoutant leurs préceptes, la jeune Nachzehrer refusait de troubler les morts et résistait à la faim qui la tenaillait. Mais cette retenue la laissait affamée et son sentiment d’étrangeté l’éloignait des autres dans Arknights Endfield.

Une rencontre fortuite permit à Seš’qa de découvrir le potentiel de Last Rite. Attirée par la promesse d’un “travail temporaire bien payé” et d’une “formation pour réprimer ses instincts”, elle se fit connaître parmi les marchands sous le nom de Princesse de la cour martiale. Aujourd’hui, vêtue d’une tenue de combat prototype de Goetia, elle manie le givre et l’acier au nom d’Endfield, autant pour remplir son contrat que pour œuvrer à la paix qu’Endfield lui a promise.

Last Rite Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Last Rite a beau avoir une apparence fragile, c’est une excellente attaque qui peut endosser le rôle de carry dans une équipe. Du moins, avec les bons personnages !

Last Rite

Alesh

Gilberta

Snowshine

Le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais également la solidification pour améliorer l’ultime de Last Rite dans Arknights Endfield. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui pourtant applique de nombreuses altérations cryogéniques, un effet de solidification, mais aussi une récupération passive des PC.

Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, pourtant elle saura se montrer utile grâce à ses soins et aux altérations qu’elle sera capable d’appliquer. Enfin, Gilberta sera utile pour récupérer beaucoup plus rapidement les ultimes, mais aussi appliquer des malus avec des effets de lenteur ainsi qu’une sensibilité aux Arts.

Last Rite Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs équipements pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent exclusivement être fabriqués via le menu d’équipement grâce aux ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Last Rite, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Force

Statistique secondaire : Volonté

Concernant l’arme de Last Rite, bien évidemment, son arme signature “Khravengger” est la meilleure que vous pouvez avoir. En revanche, au cas où vous n’auriez pas eu assez de chance, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Chercher-Lung sombre

Last Rite Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Last Rite est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Accomplissement de soi et Charité. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir dans Arknights Endfield :

Puzzle du Portail cosmique (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Sentinelle des Confins (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Or, vous devez impérativement lui offrir ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le Puzzle du Portail cosmique ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

Attention, offrir plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Last Rite Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Last Rite est un personnage très polyvalent dans le vaisseau dans Arknights Endfield. Elle sait aussi bien faire se rendre utile dans la chambre de culture et la salle de réception.

Grâce à son passif “Jardinage funeste”, cette dernière augmentera le taux de croissance des plantes de 20 – 30 %. En revanche, si vous souhaitez la placer dans la salle de réception, vous devrez utiliser son passif “Gloire des cours royales”, qui augmente (légèrement) les chances que les opérateurs obtiennent l’indice 7 : Seš’qa.