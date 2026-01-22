Perlica Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage électrique

Perlica Arknights Endfield… Qui est-elle dans le lore ?

Perlica est la superviseuse des Industries Endfield et la porte-parole officielle de l’entreprise dans Arknights Endfield. Ses missions principales consistent notamment à gérer et faire progresser le développement et l’application du Protocole d’originium, tout en supervisant les opérations du Dijiang.

Experte reconnue en Techno-Protocole, elle a dirigé des recherches qui ont eu une influence déterminante sur le développement adaptatif et l’application, contribuant ainsi à perfectionner le Complexe Industriel Automatisé (Usine AIC). Elle est capable de réagir à diverses crises avec calme et détermination. Cependant, Endfield est souvent confrontée à des défis qui dépassent ses capacités. Lorsque l’Endministrator était en hibernation, elle a pris la tête de l’Équipe de Crise, menant les héros d’Endfield Industries dans une lutte acharnée pour la survie de la civilisation. Elle se déplace sans relâche à travers la Zone Civilisée, faisant tout son possible pour maintenir l’ordre et assurer la continuité des opérations.

Perlica Arknights Endfield… Quelle est la meilleure équipe pour ce personnage ?

Bien que Perlica ne soit pas un personnage 5★, elle détient une place importante dans l’une des meilleures équipes du jeu.

Avywenna

Perlica

Arclight

Antal

Perlica ne sera pas la leadeuse du groupe, au contraire, elle sera l’élément de soutien qui appliquera des malus d’électrification sur les adversaires. Concrètement, elle est un élément important pour qu’Avywenna puisse effectuer de lourdes attaques avec ses lances.

Perlica Arknights Endfield… Quelles sont les meilleurs équipement pour elle en early ?

En début de partie, donc juste avant l’arrivée vers la seconde région, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer.

Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels.

Pour Perlica, vous devez impérativement miser sur les statistiques suivantes pour les pièces d’équipement (première région uniquement) :

Statistique primaire : Intelligence

Statistique secondaire : Volonté

En ce qui concerne l’arme, bien évidemment, son arme signature “Oubli” est la meilleure que vous pouvez avoir, mais dans le cas où vous n’auriez pas eu assez de chances, sachez que deux autres armes peuvent faire l’affaire :

Vagabond sauvage (option free-to-play)

Perlica Arknights Endfield… Quels sont les meilleurs cadeaux à lui donner ?

Perlica est friande des cadeaux qui remplissent les conditions Créativité et Mode de vie dans Arknights Endfield. Ainsi, les cadeaux suivants sauront lui faire plaisir :

Souffle de Kjersch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Châle de Simonch (terminal du magasin de distribution de la Vallée)

Or, vous devez impérativement lui donner ces cadeaux qu’à deux conditions : si ces derniers deviennent périodiquement une Sélection du Protocole de la Vallée ou Populaire. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile… Le plus important est de remplir une condition selon le goût de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Le châle de simonch ne donnera même pas 1% de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Valée ou populaire. Par contre, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6% de gain de confiance.

Attention, donner plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif : plus vous donnez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang vous remerciera.

Perlica Arknights Endfield… Quel est son intérêt sur le vaisseau ?

Par chance, Perlica est le genre d’opératrice qui peut-être placé aussi bien dans le Nexus de contrôle que dans la Cabine FABR dans Arknights Endfield. Grâce à son passif “Supervision”, cette dernière augmentera l’amélioration d’humeur de tous les opérateurs de 8 -12 % si elle est affectée au Nexus.. En revanche, si vous utilisez son passif “Redistribution de Protocole”, vous augmenterez le rendement de production des matériaux d’EXP d’arme de 20 – 30 %, si elle est affectée à la Cabine FABR.