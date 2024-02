Guide Like a Dragon: Infinite Wealth

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Like a Dragon: Infinite Wealth. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Like a Dragon: Infinite Wealth

Présentation Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth est un jeu d’action-RPG. On incarne à nouveau Ichiban Kasuga, désormais employé de Hello Work dans le quartier d’Ijincho, à Yokohama. Depuis les événements de Yakuza: Like a Dragon, Ichiban mène enfin une vie normale, tout comme ses fidèles amis Nanba, Adachi et Saeko. Seulement, leur destin va de nouveau être chamboulé et notre héros va être amené à se rendre sur Hawaï pour y retrouver une personne chère.

Il va faire équipe avec le légendaire Kazuma Kiryu et fera de nouvelles rencontres dans une aventure encore une fois extrêmement riche. Une intrigue sombre et passionnante, des quêtes secondaires loufoques ainsi que des tonnes d’activités barrées, addictives et chronophages, Like a Dragon: Infinite Wealth saura vous occuper.

Quand et où sort Like a Dragon: Infinite Wealth ?

Like a Dragon: Infinite Wealth est disponible depuis le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.

S’agit-il de Yakuza/Like a Dragon 8 ?

Oui. Si Like a Dragon Ishin! correspond à un remake du spin-off Yakuza Ishin! sorti en 2014, et que Like a Dragon Gaiden est un spin-off centré sur Kiryu, Like a Dragon: Infinite Wealth est considéré comme le huitième épisode du fait de sa continuité directe avec Yakuza: Like a Dragon. En témoigne également le logo du jeu, représentant le symbole infini mais qui, une fois pivoté, nous donne un « 8 ».

Faut-il avoir fait les autres Yakuza/Like a Dragon avant celui-ci ?

Like a Dragon: Infinite Wealth est une suite directe de Yakuza: Like a Dragon, le septième épisode. Il est donc préférable d’avoir fait au moins celui-ci pour comprendre la genèse de Ichiban Kasuga. De plus, ce nouvel épisode maintient une continuité dans l’univers débuté chronologiquement par Yakuza 0, ce qui veut dire que des personnages, des références, et autres éléments parleront plus aux habitués de la saga. Toutefois, il n’est pas primordial d’avoir complété toute la saga pour apprécier ce Like a Dragon: Infinite Wealth.

Like a Dragon: Infinite Wealth est-il traduit en français ?

La licence a pris l’habitude, depuis Judgment, de proposer des sous-titres français. Donc Like a Dragon: Infinite Wealth dispose bien d’une traduction française pour ses textes. Seulement, le doublage est à choisir entre l’anglais et le japonais.

Les combats de Like a Dragon: Infinite Wealth se jouent-ils au tour par tour ?

En effet. Si historiquement la licence a pu longtemps proposer des jeux d’action avec des combats en temps réel, Yakuza: Like a Dragon, le septième épisode, a entrepris un nouveau virage pour la saga, en basculant sur du RPG avec des combats en tour par tour. Like a Dragon Infinite Wealth poursuit donc ce renouveau tout en peaufinant la recette, avec désormais des symboles qui indiquent la portée d’une action, la possibilité de réaliser des dégâts à la chaîne, ou encore des bonus de dégâts de proximité ou d’attaque par derrière.

Qu’est-ce que la Ligue Sujimon ?

La Ligue Sujimon est l’un des deux gros mini-jeux scénarisés propres à Like a Dragon: Infinite Wealth. Cette suite reprend le concept des Sujimon, inspirés de Pokémon. Les Sujimon sont ni plus ni moins que les adversaires que l’on rencontre tout au long du jeu. Et cette fois l’inspiration monte encore d’un cran en permettant de capturer ces Sujimon, de les faire combattre et évoluer. Les affrontements se déroulent en 3v3 et il est même possible de participer à des raids dispersés un peu partout sur la map. Le but est évidemment de devenir le meilleur dresseur et de battre les champions de la ligue.

Qu’est-ce que l’île Dondoko ?

L’île Dondoko est l’un des deux gros mini-jeux scénarisés propres à Like a Dragon: Infinite Wealth. L’île demande d’être nettoyée des pollueurs ainsi que des déchets infestant les lieux, puis de bâtir un bel endroit où pourront être accueillis moult visiteurs. Un petit parfum d’Animal Crossing se dégage donc de ce jeu dans le jeu qui vous occupera longtemps.

Quelle est la durée de vie de Like a Dragon: Infinite Wealth ?

Comptez environ 50 heures pour finir l’histoire principale, 80 heures avec les quêtes secondaires et autres activités, et bien plus de 100 heures pour tout compléter à 100%.

Like a Dragon: Infinite Wealth propose-t-il un New Game + ?

Oui, comme le septième épisode, Like a Dragon: Infinite Wealth propose un New Game +. Malheureusement, la fonctionnalité n’est pas gratuite et est comprise dans le pack Lot de vacances de maître, vendu au pris de 19,99€ sur les différents stores. Ce pack est inclus dans les versions numériques Deluxe (84,99€) ou Ultime (104,99€) du jeu.

Où acheter Like a Dragon: Infinite Wealth au meilleur prix ?

Les différentes éditions de Like a Dragon: Infinite Wealth

Edition Standard

Cette édition contient le jeu de base ainsi que, pour les précommandes, un pack contenant des booster de niveau, des matériaux, des livres de job ainsi que deux jobs additionnels : As de tennis et Défenseur. Le jeu est vendu en physique et en numérique au prix de 69,99€ sur PC et consoles (prix conseillé).

Edition Deluxe

L’édition Deluxe vendue 84,99€ (uniquement en numérique) contenant :

Like a Dragon: Infinite Wealth

Lot de vacances de maître

Edition Ultime

L’édition Ultime vendue 109.99€ (uniquement en numérique) contient des bonus supplémentaires :

Like a Dragon: Infinite Wealth

Lot de vacances de maître

Lot de tenues diverses

Lot de Sujimon & complexe

Ensemble de collection de CD Yakuza

Bonus de précommande

Quelles sont les configurations PC demandées par le jeu ?

Configuration minimale :

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d’exploitation : Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Processeur : Intel Core i5-3470, 3.2 GHz or AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 460, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 82 GB d’espace disque disponible

Carte son : Windows Compatible Audio Device

Notes supplémentaires : 1080p Low @ 30 FPS w/ Balanced FSR 1.0, requires a CPU which supports the AVX and SSE4.2 instruction set

Configuration recommandée

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d’exploitation : Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Processeur : Intel Core i7-4790, 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB or AMD Radeon RX 5700, 8 GB or Intel Arc A750, 8 GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 82 GB d’espace disque disponible

Carte son : Windows Compatible Audio Device

Notes supplémentaires : 1080p High @ 60 FPS w/o FSR, requires a CPU which supports the AVX and SSE4.2 instruction set

En bref

Like a Dragon Infinite Wealth

Éditeur : Sega

: Sega Développeur : Ryu ga Gotoku

: Ryu ga Gotoku Genre : RPG – Action

: RPG – Action Prix : 69,99 €

: 69,99 € Console : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One Date de sortie : 26 janvier 2024

: 26 janvier 2024 PEGI 18