Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar

: Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar Lieu : Hawaï, Quartier : Aloha Beach (ouest)

: Hawaï, : Aloha Beach (ouest) Combat : Non

: Non Récompense : Pendentif de courage, Intelligence +20 (Bonus)

Discutez avec Hitomi et cherchez Tanabe

Avant toute chose, sachez qu’en vous aventurant dans cette zone, il est possible de tomber sur des adversaires de niveau 22. Si vous décidez de vous occuper de cette quête dès qu’elle est disponible, vous serez clairement en danger face à ces ennemis. Prudence et slalomez en dehors des cônes de vision si vous prenez le risque.

Une fois sur la plage, rejoignez la lycéenne qui semble espionner quelqu’un. Parlez-lui et vous la surprendrez malgré vous. Une fois calmée et posée sur un banc, elle vous raconte qu’elle est en voyage scolaire et qu’elle désire reproduire une vieille légende.

Il paraîtrait que si l’on donne une lettre d’amour à une personne enterrée dans le sable, celle-ci tomberait ensuite amoureuse de nous. Ne pouvant pas s’en occuper elle-même, la lycéenne, prénommée Hitomi, confie donc sa lettre à Ichiban, laquelle est destinée à un certain Tanabe.

La jeune fille vous confie une photo de l’élu, histoire de vous donner une idée de son physique. Et vous allez en avoir besoin car, en allant chercher Tanabe sur la plage, vous constatez que toute la frange masculine de la classe est enterrée dans le sable, bien en rang. Vous devez donc d’abord parler aux quatre PNJ disponibles histoire de regrouper des informations sur l’emplacement de Tanabe.

Une fois que c’est fait, vous savez qu’il n’est pas dans le rang le plus à gauche face à l’océan et qu’il est face à son ami Sato sans être à côté d’une pastèque. Pour faire les choses simples, dirigez-vous vers la pastèque la plus proche du parasol rouge. Puis, depuis elle, partez vers la mer et parlez au deuxième garçon. Le jeune homme a les cheveux courts et des lunettes, et remplit les critères d’emplacement : il s’agit bien de Tanabe.

Donnez-lui la lettre et assistez à la fin de la quête, où Tanabe révèle qu’il avait également une lettre pour Hitomi. C’est le début d’une belle histoire entre les deux jeunes tourtereaux. Hitomi vous offre un Pendentif de courage en guise de remerciement.

La prochaine intrigue secondaire s’intitule « Balade avec un samouraï » et n’hésitez pas à consulter les autres quêtes annexes regroupées au sein de notre article dédié.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.